Camila Cavallo reveló los motivos por los que se terminó su relación con Mariano Martínez

Camila Cavallo

Cuando comenzó la cuarenta por coronavirus se terminó el amor entre Camila Cavallo y Mariano Martínez. La pareja convivió en la misma casa, ya que por el aislamiento no se pudieron mudar, pero ya están en casas separadas.

Ahora Camila vive con la pequeña hija de ambos, Alma de 3 años, en un departamento del barrio de Belgrano. “Mariano y yo terminamos cuando estaba empezando la cuarentena, no fue durante. Después seguimos conviviendo y cuando se activó el tema de la inmobiliaria decidimos buscar un departamento”, admitió a la revista Gente.

Sobre convivir tras tomar la decisión de finalizar el vínculo dijo: “Sí (fue difícil), todo es más intenso, y obviamente estar separados y conviviendo no es lo mejor. Pero por el tiempo que lo hicimos nos llevamos bien”.

“Hablamos todos los días, porque él charla con la nena. Lo mismo Milo (7) y Oli (10), que la quieren ver… Por suerte existen las videollamadas, que nos conectan en un segundo! Almita hasta llegó a jugar con sus compañeritos de jardín por FaceTime”, contó sobre la actualidad de la pareja.

Sobre por qué se terminó la relación explicó: “El desgaste y las diferencias. Porque uno en las relaciones y en los vínculos no siempre piensa igual, y a veces la vida te lleva por caminos distintos. Es más o menos eso. Y fue muy intenso también: a muy poco tiempo de conocernos tuvimos una hija, no es que hubo un noviazgo y después proyectamos una familia. No. Nos enamoramos y decidimos tener una hija. Fue todo así, muy emocional”.

“Estoy Bien. Tengo días mejores y otros más de bajón, porque son proyectos que se caen. Pero trato de transformar los momentos en que no estoy tan bien sabiendo que eso es pasajero, y que voy a estar mejor. Sólo son parte de la vida”, reflexionó Camila.