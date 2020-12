Charlotte Caniggia opinó sobre el escándalo de la separación de sus padres Claudio Paul y Mariana Nannis

Charlotte

Charlotte Caniggia le dio una entrevista a “Estelita en casa”, América, donde habló de todo sin tapujos. Entre otras cosas, se refirió al escándalo que atraviesan sus padres Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis que, tras separarse, la rubia le tira con de todo por las redes.

Mariana, entre otras cosas, suele asegurar que la nueva pareja del futbolista, Sofía Bonelli, no es una mujer y asegura que su condición es de trans. Además, publica fotos de ellos en México en las que señala defectos y hasta los kilos de más del jugador.

Respecto a esto, Estelita le preguntó a Charlotte de qué lado está en esta puja: si el de su mamá o el de su papá. “No me meto”, comenzó diciendo la mediática.

“Es un tema difícil cuando los papás se separan, uno tiene que tomar algún lado el de la mamá o el papá pero no está bueno. No tomar ningún lado y quedarse como hijo en el medio, es horrible, es una fea situación”, afirmó.

“Como hijo uno no quiere opinar, no se quiere meter y ellos se pelean. Pero como hijo lo mejor que puedo hacer es no opinar del tema”, aseguró y confesó: “No conozco a la novia de mi papá”.

Recordemos que el Pájaro y Mariana confirmaron su separación públicamente el año pasado. El ex futbolista comenzó un romance con la modelo Sofía Bonelli con la que se casó en un ritual en México. Nannis, enojada con todo esto, se puso en pie de guerra.