Ailén Bechara se habría separado Agustín Jiménez tras 4 años de romance

Ailen Bechara

A la conclusión de que no está más en pareja Ailén Bechara llegó Juariu, la instagramer y panelista de “Bendita”, El Nueve. La periodista descubrió que la rubia no sigue más a Agustín Jiménez y al parecer tampoco viven bajo el mismo techo.

"Volvió a su departamento", informó Juariu en una foto que subió la rubia donde cambie el fondo de la casa donde venía sacando y compartiendo imágenes de su pequeño hijo.

"Lo único que importa", escribió Bechara en una de las fotos de su hijo y luego sumó despertando más rumores: "Y la vida me sigue dando lecciones".

Ailén y Agustín estuvieron juntos por 4 años y fueron padres de Francisco. Hace unas horas la ex azafata escribió en su muro: “Hoy me levante muy temprano con una cabeza que no para y lo miraba y lo miraba a mi bebé que se transformó en un nene grande tan inocente tan bueno sonriente y lleno de energía. Me conmovió lo bello que es y todo lo que siento como mamá y todo lo que una personita tan pequeñita puede impulsarte y hacer que no pares que sigas firme y para adelante. Te amo Fran”.