Cinthia Fernández cuestionó el polémico posteo de Ivana Nadal sobre los políticos y las vacunas

Ivana Nadal Cinthia Fernández

Ivana Nadal generó polémica en las redes sociales con un llamativo posteo en Instagram.

"Confío más en mi sistema inmunológico que en cualquier político o vacuna del mundo", manifestó la influencer en una historia.

Su reflexión generaron gran repercusión en las redes y Cinthia Fernández la cuestionó fuerte en "El show del problema", El Nueve.

Ivana Nadal

"¿Esta chica no se iba a vivir al exterior? Uy, no sé que está pensando. Denle un vuelo privado por favor! Yo no sé si está consumiendo algo o qué", comenzó la panelista.

Y añadió contundente: "Después se queja de que la matan. Y, bueno mami, si decís cada pelotudés bancátela. No es un mensaje consciente".

Y ante la exposición de Silvina Luna, Fernández amplió: "Pero viene de trastada en trastada esta chica. Cuando dijo que había que soltar la muerte de una hija, la salieron a matar. ¿Está leyendo un libro de Osho de cabotaje?".