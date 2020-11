Cinthia Fernández reveló la actitud de sus hijas con Matías Defederico tras la noticia de que está de novio con la mamá de una de sus amiguitas

Cinthia Fernandez

Cinthia Fernández (32) mandó al frente a su ex Matías Defederico (31) con su romance con la madre de una de las mejores amigas de sus hijas, las gemelas Bella, Charis (7) y Francesca (5). La mujer se llama Agustina y tiene un buen vínculo con las pequeñas.

Por eso, apenas las nenas se reencontraron con su papá le preguntaron al respecto y Cinthia contó todo en “Los ángeles de la mañana”, El Trece.

“No le quedó otra. Las mías son un águila. Lo primero que hicieron cuando fueron al auto olvidate que fue que le preguntaron ‘¿Agustina es tu novia?’. Olvidate que lo encararon, son más picantes que nosotras”, dijo sobre la actitud de sus hijas.

Entonces, contra la espada y la pared el futbolista debió declarar: “Les dijo que sí, y estuvieron con la media hermana y todo. Todo en familia”.

“De corazón te deseo que te dure esta novia. Matías. Sobre todo por las nenas. Poco serio sería que ese vínculo dure un tiempo”, dijo Mariana Brey pero Cinthia recordó la debilidad de su ex: “Sobre todo porque habilitaron un poquito las reuniones y va a empezar el chengue chengue (sic) y sabemos que le gusta”.

“Están hace un año. Cuando ella perdió la alianza en mi casa fue hace un año, lo de la ducha también. De verdad que le deseo que sea feliz. No me importa… A mí me molestó el manejo y ya está. Me importa un pedo con quién esté él, porque la gente dice que soy tóxica, sino que me molestó lo de las nenas. Pero a Maluma se lo regalo con moño”, dijo Cinthia por el pelo rubio de su ex.