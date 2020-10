Coco Sily los acercó: Romina Malaspina aceptó la salida con el youtuber tras su promesa

Romina Malaspina

Romina Malaspina se volvió tendencia en Twitter el pasado martes por su promesa a Oscu, un conocido youtuber.

La modelo le prometió una cita al joven si llegaba al millón de likes en dicha red social. Él lo logró con la ayuda de sus seguidores y la rubia luego intentó cambiar los planes originales.

“No podemos romper los protocolos, pero estuve pensando en hacer una cita... no sé, virtual, por streaming”, dijo. Y aclaró: “Novios no, no te dije que un millón para eso, querés retrucame, no sé, ¿20 millones?”.

“Primero vayamos con la cita y vemos qué onda y nada. Solamente porque voy a cumplir con mi palabra, no te voy a cagar. Cumpliste”, explicaba en su historia Romina.

Tras el estado que tomó el tema en los medios, Coco Sily, a través de una charla telefónica, logró reunir a ambas partes y finalmente habrá cita el próximo domingo en un restaurante en el barrio de Núñez.

“Yo respondí un millón en joda, pensando que no pasaría y me sorprendió porque empecé a ver un movimiento de sus seguidores y dije, ‘tengo que cumplir la promesa. Él cumplió y llegó al millón, se lo merece", indicó Romina en radio.

“Hay expectativa. Pero yo soy rara, no sé por qué quieren salir conmigo. Tal vez cuando me conozca dice ‘esta piba de novia ni en pedo", agregó.

Y explicó: “Este domingo entonces. Pensé que no iba a llegar, pero llegó y se lo merece, no puedo no cumplir. Primero dije de hacerla por streaming, pero la gente me dijo que no podía hacer eso y tienen razón”.

“No me pondría de novia porque la pasé mal, perdí tiempo y ahora que estoy sola me está yendo bien. No descarto tener amigos, pero una relación intensa no, le huyo, si veo a alguien muy enganchado le meto freno de mano”, finalizó Malaspina.