Romina Malaspina en el ojo de la tormenta por querer cambiar la promesa que le hizo a un youtuber

Romina Malaspina

Romina Malaspina se volvió tendencia en Twitter el martes por su promesa -por el momento incumplida- a Oscu, un conocido youtuber.

La modelo le prometió una cita al joven si llegaba al millón de likes en dicha red social.

Él lo logró con la ayuda de sus seguidores, pero ahora la rubia quiere cambiar los planes originales.

Malaspina grabó un video y se escudó en la pandemia por el motivo por el que no se podrían ver.

“No podemos romper los protocolos, pero estuve pensando en hacer una cita... no sé, virtual, por streaming”, dijo.

Y aclaró: “Novios no, no te dije que un millón para eso, querés retrucame, no sé, ¿20 millones?”.

“Primero vayamos con la cita y vemos qué onda y nada. Solamente porque voy a cumplir con mi palabra, no te voy a cagar. Cumpliste”, explicó Romina.

¿Cumplirá con su palabra?