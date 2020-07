Cristian Fontan, el soñador de Karina Jelinek que se quedó sin trabajo: "No se sentía cómoda con mi tono de voz"

Karina Jelinek echó a su compañero

Recibir una oferta laboral como cantante en medio de la pandemia del coronavirus no es algo fácil de conseguir. Los bares, teatros y espacios para la cultura musical están cerrados y el regreso a la actividad se visualiza en un horizonte cercano.

Cristian Fontán recibió un llamado de Laflia para sumarse al "Cantando 2020" como soñador. Él ya había participado en 2012 y su vínculo con la empresa de Marcelo Tinelli no se apagó a lo largo de los años.

Cristian Fontán, cantante

Sin embargo, un segundo llamado hizo que todo se derrumbara de la noche a la mañana. Fontán iba a ser compañero de Karina Jelinek con quien pegó muy buena onda en los ensayos que hicieron vía Zoom.

"Yo era compañero de Karina fui elegido por la producción de Laflie ya había estado en dos oportunidades en el 2012 y ademas compartimos manager, Fabián Esperon, quien también fue parte de la gestión", le dijo Cristian a Primiciasya.com.

Y contó el motivo por el que fue desvinculado del dúo: "Con Karina pegamos buena onda en los ensayos por Zoom. Y después me escribió para decirme que no se sentía cómoda con mi tono de voz. Yo no tengo mala onda con ella ni me interesa tenerla. Era una hermosa posibilidad de laburo y un espacio genial para un cantante y Jelinek es una muy buena figura. No tengo mas que agradecimiento con la producción de la Flia por siempre tenerme en cuenta y con mi manager".

Y agregó: "La mejor con Kari, yo respetó su decisión y no la juzgo, pero quedarte sin laburo en un año tan particular duele. Ojalá pueda volver al certamen seria una posibilidad enorme para mí".

Consultado si Karina puede tomar una decisión de este tipo por encima de la producción, Fontán explicó: "No es que la producción me sacó; la producción tiene que hacer lo que le pide el famoso. Cuando pasó todo esto lamentablemente la lista estaba cerrada y ellos tienen toda la buena onda conmigo y si hay un espacio no tengo dudas me lo van a dar".

La única esperanza que queda hoy para Cristian a unos días del inicio del programa que conducirá Ángel de Brito por la pantalla del Trece es que se sume Barby Franco.

"Barby Franco se solidarizó conmigo y se propuso para ir al Cantando. Para mí sería un placer porque Barby es lo más", finalizó.