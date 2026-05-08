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ASUNTO DELICADO

Se conocieron detalles del padecimiento que sufre la mamá de Yipio de Gran Hermano

Trascendió qué diagnóstico afecta a la mamá de Yipio de Gran Hermano, en medio de especulaciones y versiones cruzadas.

8 may 2026, 18:19
Se conocieron detalles del padecimiento que sufre la mamá de Yipio de Gran Hermano
Se conocieron detalles del padecimiento que sufre la mamá de Yipio de Gran Hermano

Se conocieron detalles del padecimiento que sufre la mamá de Yipio de Gran Hermano

En medio de rumores y versiones cruzadas sobre los motivos reales que llevaron a Yipio a abandonar Gran Hermano, la periodista Laura Ubfal salió a poner los puntos sobre las íes. En DDM, el programa de Mariana Fabbiani por América TV, confirmó cuál es el estado de salud de la madre de la uruguaya.

Yipio había dejado la casa más famosa del país después de que su pareja le comunicara, a través del Big, que la salud de su mamá había empeorado. La noticia generó un aluvión de especulaciones: algunos cuestionaban la veracidad del motivo y apuntaban a que podría tratarse de una estrategia para abandonar el juego.

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Ubfal fue directa: "La realidad es que la madre está con depresión", afirmó en el ciclo de Fabbiani, cerrando así las versiones que ponían en duda la situación.

Con ese panorama sobre la mesa, Yipio tomó la decisión de priorizar a su familia y dejar el juego.

Su salida no pasó desapercibida puertas adentro. La uruguaya era una de las jugadoras más activas de la casa y su partida dejó un hueco en las alianzas que venía tejiendo, alterando el equilibrio de fuerzas en una etapa clave de la competencia.

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¿Qué dice el comunicado del novio de Yipio de Gran Hermano?

Tras la salida de Yipio de la casa, su novio Mathias Centurión recurrió a sus redes sociales para dar su versión. "Laurita necesita otros cuidados que en casa no tenemos; ya habrá tiempo para contar todo, pero tampoco me pertenece a mí", escribió en una historia de Instagram, sin entrar en mayores detalles por respeto a la intimidad familiar.

También le apuntó a quienes pusieron en duda los motivos de la salida: "Hay problemas familiares, no sean tan idiotas y ciegos, por favor. La familia somos nosotros", expresó, molesto por los comentarios que circularon tras el abrupto abandono de la humorista uruguaya.

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