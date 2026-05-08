Se conocieron detalles del padecimiento que sufre la mamá de Yipio de Gran Hermano

Su salida no pasó desapercibida puertas adentro. La uruguaya era una de las jugadoras más activas de la casa y su partida dejó un hueco en las alianzas que venía tejiendo, alterando el equilibrio de fuerzas en una etapa clave de la competencia.

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¿Qué dice el comunicado del novio de Yipio de Gran Hermano?

Tras la salida de Yipio de la casa, su novio Mathias Centurión recurrió a sus redes sociales para dar su versión. "Laurita necesita otros cuidados que en casa no tenemos; ya habrá tiempo para contar todo, pero tampoco me pertenece a mí", escribió en una historia de Instagram, sin entrar en mayores detalles por respeto a la intimidad familiar.

También le apuntó a quienes pusieron en duda los motivos de la salida: "Hay problemas familiares, no sean tan idiotas y ciegos, por favor. La familia somos nosotros", expresó, molesto por los comentarios que circularon tras el abrupto abandono de la humorista uruguaya.