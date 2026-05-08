La polémica decisión que la Justicia tomó con el abogado del caso Loan detenido por la desaparición de otro nene

el-polemico-abogado-tambien-investigado-en-la-causa-por-la-desaparicion-de-loan-pena-fue-detenido-por-presunto-encubrimiento-foto-gentileza-el-litoral-TMYJ3ZLKZZBY5NJQPYZX5K7K3E El polémico abogado, también investigado en la causa por la desaparición de Loan Peña, fue detenido por presunto encubrimiento. (Foto: gentileza El Litoral).

Entre las condiciones fijadas por el magistrado se encuentran:

La realización de un informe socioambiental sobre el domicilio y las personas que viven allí.

La colocación de un dispositivo de geolocalización electrónica.

Controles sorpresivos dos veces por semana.

Supervisión del Servicio Social Forense y de efectivos de la Comisaría Primera de Esquina.

Además, el juez ordenó notificar la medida a distintos organismos provinciales y nacionales, entre ellos la Jefatura de Policía, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad y el Registro Nacional de Reincidencia.

Fernández Codazzi está imputado por encubrimiento agravado y sustracción de menores en calidad de partícipe necesario, en concurso real de delitos.

Durante su declaración ante la Justicia, el abogado reconoció haber trasladado en su camioneta particular a Josías Santos Regis y a su hijo desde Esquina hasta la zona de San Isidro, en Goya.

Según explicó, conocía al acusado porque anteriormente lo había representado legalmente en otra causa y porque además le alquilaba una propiedad. La detención de Fernández Codazzi ocurrió el lunes por la noche, apenas 24 horas después de iniciada la búsqueda del menor.

Las imágenes que complicaron al abogado

Uno de los elementos clave de la causa fueron las imágenes obtenidas por los investigadores a través de cámaras de seguridad.

En los videos se observa a Fernández Codazzi llegando hasta una vivienda para recoger a Santos Regis y al niño. Frente a esas pruebas, el abogado terminó admitiendo que trasladó al prófugo hacia una zona rural cercana a la ruta nacional 12, camino a Goya.

Horas más tarde, un peón rural encontró al hombre y al menor refugiados en una tapera ubicada en el paraje Duraznillo y dio aviso a la Policía Rural. Para ese momento, el sospechoso ya había descartado el arma presuntamente utilizada en el ataque.

El jueves, la Policía de Corrientes trasladó esposado a Fernández Codazzi hasta el Juzgado de Garantías, donde el fiscal Mosquera formalizó la imputación por participación primaria en la sustracción del menor y encubrimiento de la tentativa de homicidio atribuida al brasileño Santos Regis.

El fiscal también solicitó la suspensión de la matrícula profesional del abogado, aunque el juez rechazó ese planteo al considerar que corresponde al Colegio de Abogados resolver sobre esa cuestión.

El antecedente que lo vinculó al caso Loan

No es la primera vez que Fernández Codazzi queda envuelto en una causa de alto impacto mediático. El abogado tuvo participación en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

En ese expediente, Fernández Codazzi trasladó a Laudelina Peña, quien entonces declaraba como testigo, hasta una fiscalía de Corrientes para instalar la hipótesis de un supuesto accidente fatal.

Con el avance de la investigación, Laudelina terminó procesada como coautora de la sustracción del menor y Fernández Codazzi fue apartado de la defensa.

Además, el abogado enfrenta otro proceso judicial por peculado. Está acusado de haberse apropiado de dinero proveniente de trámites mientras se desempeñaba al frente de un Registro de la Propiedad Automotor.

Por el momento, el denominado “abogado del diablo” continuará alojado en una comisaría hasta que se completen las medidas previas para concretar el traslado a su domicilio bajo arresto.