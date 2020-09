Curiosidades sobre Please Like Me, la serie que todos debemos ver

curiosidades-de-please-like-me-la-serie-que-todos-debemos-ver

¿Es una historia real? ¿Por qué el protagonista es también el creador? y otras preguntas que todos los que la vieron o la van a ver se hicieron alguna vez.

Please Like Me es una serie de televisión australiana del género comedia dramática protagonizada por Josh Thomas, Licenciado en Industrias Creativas, comediante, actor y escritor australiano. Esta serie se estrenó en su país de origen el 28 de febrero de 2013 en la cadena ABC 2, luego llegó a Estados Unidos el 1 de agosto del mismo año, y más tarde, ya en diciembre de 2016, llegó a Netflix con las tres primeras temporadas, y en febrero de 2017 con la cuarta y última.

Please Like Me comienza cuando el protagonista, Josh, y su novia, terminan una relación porque ella asegura que él “es gay”. Josh recibe ese mensaje con una naturalidad absoluta, porque sabe que ella tiene razón, y se deja llevar por su nueva realidad. Desde ese momento, su ex novia se convierte en su mejor amiga, sus citas serán con otros hombres y muy diferentes a las que acostumbrada, y tendrá que seguir lidiando con sus conflictos familiares (cargados de enfermedades mentales, como la depresión de su mamá) como lo hizo siempre, pero recién salido del clóset.

Si bien el último episodio de la serie se estrenó en 2016 (con la cuarta temporada) es una serie que crece en espectadores cada vez más por su ingenioso humor y la originalidad con la que avanzan las temporadas.

Por eso, compartimos siete curiosidades que seguro no sabías sobre Please Like Me, la serie del momento:

1-El protagonista es también su creador y productor

Josh, el protagonista, es interpretado por su creador y productor, llamado de la misma manera. Es decir, Josh Thomas primero ideó la serie, y luego la produjo y se hizo cargo de su papel principal. Otro detalle increíble es que ¡hizo todo antes de cumplir los 30 años!

2- El creador de la serie no aguanta los maratones de 'Please Like Me'

Josh Thomas, el creador y protagonista, dio un dato sorpresivo en una entrevista: no soporta que los seguidores de la serie hagan maratones durante un mismo día y la vean de un tirón. Según expresó, prefiere que los televidentes la vean despacio y prestando atención al hilo conductor y a todos los detalles que estuvieron muy pensados para la trama.

3- La película "Love Actually", una de sus referentes principales

En una de las entrevistas que dio, Josh Thomas también habló sobre las referencias que tuvo en cuenta para llevar adelante su producción. Una de las películas fue "Love Actually", la comedia romántica británica estrenada en 2003 que en pocas semanas se convirtió en una de las comedias románticas más vistas del mundo. Parece que fue una de sus favoritas y le dio algunas ideas para llevar adelante su producción.

4- Muchas críticas por su contenido sexual

Por otra parte, así como tiene críticas positivas, esta serie también recibió algunas críticas negativas por mostrar contenido sexual entre homosexuales. Sin embargo, Josh Thomas se refirió al tema en una declaración y dijo que al ser algo natural, no debería incomodar a los televidentes, y por eso esta particularidad continuaría así durante toda la serie.

5- Su perro en la ficción es también su perro en la vida real

En la ficción, Josh tiene a John, un perro que casualmente, también es el suyo fuera de la serie. En su cuenta de Instagram, Josh comparte fotos de su “mejor amigo” continuamente, quien ya es toda una celebridad animal.

John es un particular perro de cruza entre un Poodle (una especie de caniche) y un Cavalier King Charles Spaniel, una raza de perros originaria de Reino Unido.

6- La serie no es sobre la vida del creador, pero está inspirada en ella

Si bien hay mucha relación entre su vida real y la vida de la pantalla, Josh Thomas aclaró en varias oportunidades que es una serie “basada” en su vida, pero no es 100 % real. Una de las características que más relación guarda entre los dos Josh, es la enfermedad de la mamá. Tanto en su vida real, como en la serie, sufre una fuerte depresión con intentos de suicidio, lo que hace que la trama se vuelva muy dramática en algunos episodios, pero nunca pierda la pizca de comedia que la caracteriza.

7- Josh Thomas, de Australia a Los Ángeles sin escalas

Please Like Me terminó en la temporada 4 y por insistencia de público Josh Thomas aclaró en varias oportunidades que no habrá una quinta. Tras dar por cerrada esa etapa, el australiano se mudó a Los Ángeles, California, donde creó, dirigió y, nuevamente, protagonizó “Everything’s gonna be ok”, una telecomedia exclusiva para la red Freeform estrenada en enero de 2020 y, por el momento de apenas una temporada.

Esta serie trata de un veinteañero neurótico (él) que vive momentos difíciles junto a sus hermanas más chicas, que recién ingresan a la adolescencia, mientras descubren la importancia de buscar la felicidad y sus propios caminos.