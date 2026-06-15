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Brutal ataque a un colectivero: un pasajero lo golpeó con una manopla y le fracturó la cara

La discusión comenzó porque el pasajero aseguraba haber pedido una parada. Minutos después volvió a subir al colectivo y golpeó brutalmente al conductor, que terminó internado con una triple fractura. El ataque quedó filmado.

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Brutal ataque a un colectivero: un pasajero lo golpeó con una manopla y le fracturó la cara. (Foto: captura de video)

Brutal ataque a un colectivero: un pasajero lo golpeó con una manopla y le fracturó la cara. (Foto: captura de video)

Un chofer de colectivo de 42 años fue víctima de una violenta agresión en el partido bonaerense de Pilar luego de una discusión con un pasajero que lo acusó de no haber frenado en la parada donde quería descender. Como consecuencia de la golpiza, sufrió una triple fractura en el pómulo derecho con desplazamiento y debió ser trasladado de urgencia a un hospital.

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El episodio ocurrió cerca de las 17 del jueves pasado a bordo de una unidad de la línea 511 de la empresa Ruta Bus, mientras realizaba su recorrido por el barrio Agustoni. Según denunció la víctima, identificada como Luis Romero, el conflicto comenzó cuando un pasajero le recriminó que no se había detenido para que pudiera bajar.

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De acuerdo con el relato del chofer, el hombre no había accionado el timbre para solicitar la parada. Sin embargo, el pasajero insistió en que sí lo había hecho y comenzó una discusión verbal que rápidamente escaló de tono.

“Me dijo que sí había tocado el timbre, que me lavara los oídos. Yo le contesté que escucho bien, que no necesitaba ningún lavado y que no hiciera problema donde no lo había”, recordó Romero en declaraciones a medios locales.

Volvió a subir al colectivo y lo atacó a golpes

Tras el intercambio, el pasajero descendió de la unidad. Sin embargo, cuando el conductor se disponía a retomar el recorrido, el hombre volvió a subir al colectivo por una de las puertas y se dirigió directamente hacia la cabina.

Según quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en el vehículo, el agresor comenzó a propinarle varios golpes de puño en el rostro y la cabeza. La víctima aseguró que el atacante utilizó una manopla metálica, un elemento que aumenta la fuerza de los impactos y puede provocar lesiones de gravedad.

Durante la agresión, el pasajero incluso habría intentado cubrirle el rostro con una prenda de vestir mientras continuaba golpeándolo.

Las imágenes muestran la desesperación de los pasajeros que presenciaron la escena y el momento en que el atacante escapa antes de la llegada de la Policía.

Una pasajera pidió ayuda y llamó al SAME

Ataque a colectivero
Brutal ataque a un colectivero: un pasajero lo golpe&oacute; con una manopla y le fractur&oacute; la cara. (Foto: captura de video)

Brutal ataque a un colectivero: un pasajero lo golpeó con una manopla y le fracturó la cara. (Foto: captura de video)

Tras la golpiza, Romero quedó ensangrentado dentro de la unidad. Una pasajera que se encontraba en el lugar fue quien dio aviso al 911 y solicitó asistencia médica.

Minutos después llegaron efectivos policiales y una ambulancia del SAME, que trasladó al conductor al Hospital Central de Pilar.

Los estudios médicos confirmaron la gravedad de las lesiones. Una tomografía reveló que el trabajador sufrió una triple fractura en el pómulo derecho con desplazamiento, además de múltiples traumatismos faciales.

“Hace 19 años que soy chofer de colectivos y es la primera vez que me pasa algo así. No había necesidad de hacerme esto. Esta persona tiene que pagar por lo que me hizo”, expresó Romero.

El conductor contó además que continúa con el rostro inflamado, presenta dificultades para alimentarse y sufre problemas de visión producto de los golpes recibidos. Los médicos evalúan si será necesaria una intervención quirúrgica para corregir las fracturas.

El agresor sigue prófugo

La denuncia fue radicada en el Destacamento de Agustoni y la investigación quedó en manos de las autoridades policiales y judiciales de Pilar.

Junto con delegados sindicales y representantes de la empresa, el chofer entregó las grabaciones de las cámaras de seguridad del colectivo para facilitar la identificación del agresor, que hasta el momento permanece prófugo.

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