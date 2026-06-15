Volvió a subir al colectivo y lo atacó a golpes

Tras el intercambio, el pasajero descendió de la unidad. Sin embargo, cuando el conductor se disponía a retomar el recorrido, el hombre volvió a subir al colectivo por una de las puertas y se dirigió directamente hacia la cabina.

Según quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en el vehículo, el agresor comenzó a propinarle varios golpes de puño en el rostro y la cabeza. La víctima aseguró que el atacante utilizó una manopla metálica, un elemento que aumenta la fuerza de los impactos y puede provocar lesiones de gravedad.

Durante la agresión, el pasajero incluso habría intentado cubrirle el rostro con una prenda de vestir mientras continuaba golpeándolo.

Las imágenes muestran la desesperación de los pasajeros que presenciaron la escena y el momento en que el atacante escapa antes de la llegada de la Policía.

Una pasajera pidió ayuda y llamó al SAME

Ataque a colectivero Brutal ataque a un colectivero: un pasajero lo golpeó con una manopla y le fracturó la cara. (Foto: captura de video)

Tras la golpiza, Romero quedó ensangrentado dentro de la unidad. Una pasajera que se encontraba en el lugar fue quien dio aviso al 911 y solicitó asistencia médica.

Minutos después llegaron efectivos policiales y una ambulancia del SAME, que trasladó al conductor al Hospital Central de Pilar.

Los estudios médicos confirmaron la gravedad de las lesiones. Una tomografía reveló que el trabajador sufrió una triple fractura en el pómulo derecho con desplazamiento, además de múltiples traumatismos faciales.

“Hace 19 años que soy chofer de colectivos y es la primera vez que me pasa algo así. No había necesidad de hacerme esto. Esta persona tiene que pagar por lo que me hizo”, expresó Romero.

El conductor contó además que continúa con el rostro inflamado, presenta dificultades para alimentarse y sufre problemas de visión producto de los golpes recibidos. Los médicos evalúan si será necesaria una intervención quirúrgica para corregir las fracturas.

El agresor sigue prófugo

La denuncia fue radicada en el Destacamento de Agustoni y la investigación quedó en manos de las autoridades policiales y judiciales de Pilar.

Junto con delegados sindicales y representantes de la empresa, el chofer entregó las grabaciones de las cámaras de seguridad del colectivo para facilitar la identificación del agresor, que hasta el momento permanece prófugo.