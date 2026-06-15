El acuerdo de Trump con Irán para la paz en Medio Oriente: de qué se trata y cuándo y dónde se firmará

El tema más sensible aún no está resuelto: el futuro del programa nuclear iraní. Tanto Estados Unidos como Irán reconocen que esa cuestión será objeto de conversaciones posteriores y constituye el principal obstáculo para un acuerdo permanente. Se habla de comenzar a hablar de ese tema dentro de 60 días. Y, por supuesto, con estas autoridades fundamentalistas ya que no habrá el pretendido cambio de régimen que alentaba la Casa Blanca.

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Acuerdo de paz para presentar como un triunfo maquillado por Trump

Trump logra un acuerdo con Irán, pero lejos de los objetivos que había planteado al inicio del conflicto, cuando atacó junto con Israel al régimen de Teherán. Tuvo un éxito inicial que fue el asesinato del líder del país, Alí Khamenei y eso lo envalentonó para hablar de un "cambio de régimen" para Irán.

Está claro que eso que dijo, con este acuerdo anunciado, no va a suceder. Donald Trump firmará la paz con los mismos representantes del poder fundamentalistas que dijo iban a quedar en el triste recuerdo para el pueblo iraní.

El acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán representa un importante paso para poner fin a meses de tensión militar y económica en Medio Oriente, aunque el resultado final está lejos de las metas que Donald Trump había fijado cuando comenzó la escalada del conflicto.

El entendimiento permite reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, levantar el bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes y extender el alto el fuego, pero deja sin resolver el tema que había justificado la presión de Washington: el programa nuclear iraní.

estrecho de ormuz El estrecho de Ormuz reabierto a los petroleros. La única buena noticia que el mundo recibe por el acuerdo de paz. (Foto: A24.com)

Del dicho al hecho, hay un gran trecho

El refrán le cae perfectamente a lo que anunció el presidente de los Estados Unidos. Trump y sus principales asesores mediante una combinación de sanciones, aislamiento económico y presión militar. Sin embargo, buscaban modificar de manera sustancial el comportamiento del régimen iraní e incluso aspiraban a debilitar su estructura de poder el desenlace fue una negociación basada en concesiones mutuas para evitar una guerra prolongada.

El beneficio más inmediato del acuerdo es la normalización del tránsito por el estrecho de Ormuz, corredor por donde circula cerca del 20% del petróleo comercializado en el mundo. La noticia provocó una caída de los precios internacionales del crudo y alivió el temor de los mercados a una interrupción prolongada del suministro energético global.

A cambio, Estados Unidos aceptó avanzar hacia un alivio de algunas restricciones económicas y abrir una nueva etapa de conversaciones. El memorando establece un período de aproximadamente 60 días para negociar los aspectos más complejos, entre ellos las sanciones financieras, los activos iraníes congelados y, especialmente, el futuro del programa nuclear de Teherán.

plan de desarrollo nuclear de Irán El uranio y el plan nuclear iraní, por ahora, fuera de cualquier revisión. (Foto: A24.com)

Del plan nuclear y del "cambio" de régimen, ni una palabra

Precisamente allí aparece la principal incógnita. El acuerdo anunciado pone fin a la confrontación inmediata, pero no obliga a Irán a desmantelar su capacidad nuclear ni define el destino de sus reservas de uranio enriquecido. Tampoco resuelve otras diferencias estratégicas, como el desarrollo de misiles o la influencia iraní en la región.

Por eso, aunque Trump presentó el entendimiento como una victoria diplomática y aseguró que traerá "paz y seguridad" para Medio Oriente, el pacto constituye más un marco para continuar negociando que una solución definitiva. El verdadero examen llegará en los próximos 60 días, cuando ambas partes deban intentar cerrar el capítulo más sensible de una disputa que lleva décadas: el programa nuclear iraní.

El vicepresidente Vance dijo que el acuerdo que se firmará el próximo 19 implica que Irán jamás tendrá una bomba nuclear. En realidad, si Irán mantiene su programa para enriquecer el uranio y se renueva los controles periódicos - como firmó en su momento con el gobierno de Barack Obama - todo quedará en manos de las autoridades iraníes

. Enriquecer el uranio hasta el punto de poder realizar una bomba atómica seguirá siendo potestad de Teherán. No es lo que dijo Trump durante estos casi 110 días en conflicto. Y si las sanciones económicas cesan, tendrán más dinero disponible para financiarlo.

El régimen no cambia y el plan nuclear se mantiene. Eso sí, el estrecho de Ormuz se libera. Pero eso sucedía antes del 28 de febrero y el precio del crudo estaba a 86 dólares. La guerra lo hizo subir un 80%. ¿Volverá a ese mismo nivel? Para qué fue la guerra entonces.