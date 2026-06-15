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Aumentó el boleto de colectivo en el AMBA: cuánto cuesta viajar desde este lunes

La tarifa de las líneas nacionales que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires subió un 2% este lunes. También continúan los incrementos programados para los trenes.

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Aumenta el boleto de colectivo en el AMBA: cuánto cuesta viajar desde hoy

Aumenta el boleto de colectivo en el AMBA: cuánto cuesta viajar desde hoy

A partir de este lunes, el boleto de colectivo de las líneas que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentó un 2%, en el marco del esquema de incrementos escalonados dispuesto por la Secretaría de Transporte, que prevé una suba acumulada del 6% entre mayo y julio.

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Con el nuevo ajuste, el boleto mínimo para los recorridos de hasta tres kilómetros pasó de $714 a $728,28 para los usuarios que tengan la tarjeta SUBE registrada. En tanto, quienes cuenten con tarifa social abonarán $327,72 y aquellos que utilicen una SUBE sin registrar deberán pagar $1.456,56.

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Cómo quedaron las tarifas de colectivo en el AMBA

Los nuevos valores para quienes utilizan una SUBE registrada son los siguientes:

  • Hasta 3 kilómetros: $728,28.
  • Entre 3 y 6 kilómetros: $823,21.
  • Entre 6 y 12 kilómetros: $912,05.
  • Entre 12 y 27 kilómetros: $1.003,45.
  • Más de 27 kilómetros: $1.107,19.

Para quienes viajan con una tarjeta SUBE sin nominalizar, el costo oscila entre $1.456,56 y $2.214,39, según la distancia recorrida.

Los trenes también seguirán aumentando hasta septiembre

En el caso de los trenes, las tarifas se actualizaron el pasado 1° de junio. El boleto mínimo para una sección quedó en $349,99 con SUBE registrada y en $157,50 para los beneficiarios de la tarifa social.

Quienes utilicen una SUBE no registrada deberán pagar $700, mientras que el valor en efectivo asciende a $1.100.

Además, la Secretaría de Transporte ya estableció nuevos incrementos para los próximos meses. En julio la tarifa mínima subirá un 8,6%, en agosto otro 10,5% y en septiembre un 7,1%, hasta alcanzar los $449,83.

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Las diferencias con Provincia y Ciudad de Buenos Aires

Las empresas de colectivos del AMBA cuestionaron el esquema de aumentos por considerar que quedó por debajo de la inflación y remarcaron la brecha existente con las tarifas de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad.

En territorio bonaerense, el boleto mínimo aumentó un 4,6% a comienzos de junio y actualmente cuesta $1.015,61. En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, el pasaje mínimo se ubica en $788,28.

La estrategia del Gobierno nacional para contener la inflación

La decisión de aplicar las subas a mediados de mes forma parte de la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, para evitar una mayor presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en mayo registró un aumento del 2,1%.

De esta manera, el Gobierno logró acumular dos meses consecutivos de desaceleración inflacionaria luego del pico del 3,4% registrado en marzo.

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