Aumentó el boleto de colectivo en el AMBA: cuánto cuesta viajar desde este lunes

Los trenes también seguirán aumentando hasta septiembre

En el caso de los trenes, las tarifas se actualizaron el pasado 1° de junio. El boleto mínimo para una sección quedó en $349,99 con SUBE registrada y en $157,50 para los beneficiarios de la tarifa social.

Quienes utilicen una SUBE no registrada deberán pagar $700, mientras que el valor en efectivo asciende a $1.100.

Además, la Secretaría de Transporte ya estableció nuevos incrementos para los próximos meses. En julio la tarifa mínima subirá un 8,6%, en agosto otro 10,5% y en septiembre un 7,1%, hasta alcanzar los $449,83.

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Las diferencias con Provincia y Ciudad de Buenos Aires

Las empresas de colectivos del AMBA cuestionaron el esquema de aumentos por considerar que quedó por debajo de la inflación y remarcaron la brecha existente con las tarifas de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad.

En territorio bonaerense, el boleto mínimo aumentó un 4,6% a comienzos de junio y actualmente cuesta $1.015,61. En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, el pasaje mínimo se ubica en $788,28.

La estrategia del Gobierno nacional para contener la inflación

La decisión de aplicar las subas a mediados de mes forma parte de la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, para evitar una mayor presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en mayo registró un aumento del 2,1%.

De esta manera, el Gobierno logró acumular dos meses consecutivos de desaceleración inflacionaria luego del pico del 3,4% registrado en marzo.