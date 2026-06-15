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Caso Loan: quiénes son los 17 acusados que van a juicio por la desaparición y de qué se los acusa

A días del segundo aniversario de la desaparición de Loan Danilo Peña, este martes se llevará a cabo el juicio oral y público en Corrientes.

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Caso Loan: quiénes son los 17 acusados que irán a juicio por la desaparición del niño y de qué se los acusa

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El debate se desarrollará ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. Los imputados llegan divididos en dos grupos con distintos niveles de responsabilidad: el llamado "grupo del almuerzo" y la denominada "banda del hotel".

El "grupo del almuerzo", acusado de la sustracción de Loan

La fiscalía sostiene que siete personas actuaron de manera coordinada para apartar al nene de la custodia de su padre durante el almuerzo realizado en la casa de su abuela Catalina Peña, en la localidad correntina de 9 de Julio.

Según la reconstrucción judicial, tras la sobremesa algunos adultos llevaron a Loan y a otros menores hacia un naranjal ubicado en una zona de monte, alejada de la vivienda. Desde ese momento no volvió a ser visto.

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La acusación también sostiene que posteriormente se intentó instalar la hipótesis de un accidente y desviar la investigación.

Los imputados son:

  • Laudelina Peña, tía de Loan, acusada de sustracción de menor.
  • Antonio Benítez, esposo de Laudelina, acusado de sustracción de menor.
  • Daniel "Fierrito" Ramírez, acusado de sustracción de menor.
  • Mónica Millapi, acusada de sustracción de menor.
  • Carlos Pérez, capitán de navío retirado, acusado de sustracción y ocultamiento.
  • María Victoria Caillava, exfuncionaria municipal, acusada de sustracción y ocultamiento.
  • Walter Maciel, comisario de la Policía de Corrientes, acusado de encubrimiento agravado.

La investigación sostiene además que el matrimonio Pérez-Caillava habría utilizado su camioneta Ford Ranger para trasladar al menor. En el vehículo se hallaron rastros odoríficos compatibles con Loan.

La "banda del hotel" y las maniobras para entorpecer la causa

Un segundo grupo de diez personas llegó días después de la desaparición y se instaló en el hotel "Despertar del Iberá". Se presentaban como integrantes de la Fundación Lucio Dupuy y, según la acusación, realizaron maniobras para influir sobre testigos y obstaculizar el avance de la investigación.

Los fiscales sostienen que retuvieron a menores y a familiares en situación de vulnerabilidad, manipularon testimonios y montaron una estructura paralela que terminó siendo desbaratada tras un procedimiento de Prefectura.

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Entre los acusados aparece Nicolás Gabriel Soria, conocido como "El Americano" o "El Yanqui", quien aseguraba tener vínculos con Interpol y llegó a afirmar que un operativo policial "iba a traer un conflicto con Estados Unidos".

Los integrantes de este grupo son:

  • Nicolás Gabriel Soria.
  • Elizabeth Noemí Cutaia.
  • Alan Cañete.
  • Pablo Gabriel Núñez.
  • Verónica Paola Machuca Yuni.
  • Valeria López.
  • Esteban Rossi Colombo.
  • Pablo Javier Noguera.
  • Leonardo Daniel Rubio.
  • Delfina Taborda.

Enfrentan acusaciones por privación ilegítima de la libertad, estafa contra la administración pública y encubrimiento. Algunos también están imputados por suministro de estupefacientes, falso testimonio, resistencia a la autoridad y usurpación de títulos profesionales.

Un juicio clave para intentar esclarecer qué pasó con Loan

El juicio oral buscará determinar las responsabilidades penales de los 17 acusados. Sin embargo, el principal interrogante continúa sin respuesta: qué ocurrió con Loan Danilo Peña y dónde está el niño desaparecido desde hace más de dos años.

La expectativa de la querella y de la fiscalía está puesta en que durante el proceso alguno de los imputados rompa el pacto de silencio y aporte información que permita reconstruir definitivamente los hechos.

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