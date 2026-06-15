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El AMBA y 7 provincias enfrentan un alerta por frío extremo: el pronóstico completo para la semana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para el AMBA y gran parte del país. Este lunes se espera una mínima de 2 grados en Buenos Aires y el frío intenso se mantendrá durante toda la semana.

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El AMBA y 7 provincias enfrentan un alerta por el frío extremo. (Foto: archivo)

El AMBA y 7 provincias enfrentan un alerta por el frío extremo. (Foto: archivo)

El ingreso de una masa de aire frío tras las lluvias y el cambio de tiempo del fin de semana provocó un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del país. En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas que alcanza a toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), gran parte de la provincia de Buenos Aires y varias provincias del centro del país.

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Según el organismo, este lunes será el día más frío de la semana, con una temperatura mínima prevista de apenas 2 grados en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Durante la tarde, el termómetro apenas alcanzará los 15 grados, en una jornada que estará dominada por el cielo despejado y la ausencia de lluvias.

El brusco descenso térmico se produjo luego del avance de un frente frío que puso fin a varios días de humedad y precipitaciones. Si bien las condiciones meteorológicas serán estables durante gran parte de la semana, el ambiente continuará siendo invernal y con temperaturas por debajo de los valores habituales para esta época del año.

Qué zonas están bajo alerta por frío extremo

La advertencia amarilla emitida por el SMN abarca no solo al AMBA, sino también a buena parte de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Corrientes.

El organismo explicó que las temperaturas extremas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud, especialmente en los grupos de riesgo, como niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Durante la madrugada y la mañana, los vientos soplarán desde el sector oeste con velocidades moderadas. Hacia la noche, rotarán al noroeste y aumentarán levemente su intensidad, aunque sin ráfagas significativas previstas para el AMBA.

Vientos de más de 100 km/h y nevadas en el sur del país

Mientras el centro del país enfrenta una ola de frío, el extremo sur argentino atraviesa otras condiciones meteorológicas adversas. El SMN mantiene vigentes alertas por vientos intensos en Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas Malvinas, donde se esperan velocidades sostenidas de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

Además, en sectores cordilleranos de Santa Cruz se prevén nevadas persistentes, con acumulaciones estimadas entre 10 y 20 centímetros, aunque localmente podrían registrarse valores superiores.

Cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires durante la semana

Luego del frío intenso de este lunes, el pronóstico muestra una recuperación gradual de las temperaturas. El martes se perfila como la jornada más agradable de la semana, con una mínima de 7 grados y una máxima de 18 grados. Sin embargo, el alivio será temporal.

Para el miércoles se espera una máxima de apenas 13 grados, convirtiéndose en el día más fresco en términos de temperatura diurna. El jueves, en tanto, la mínima ascenderá hasta los 10 grados, aunque la máxima se mantendrá en torno a los 15 grados.

Los especialistas no descartan la posibilidad de algunas lluvias aisladas durante la noche del jueves, aunque por el momento no se prevén fenómenos significativos.

El viernes continuará con condiciones similares y sin precipitaciones relevantes, mientras que el fin de semana mantendrá características típicamente invernales, con mínimas de entre 7 y 8 grados y máximas cercanas a los 15 grados.

Recomendaciones del SMN para protegerse del frío extremo

Ante las bajas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos y prevenir complicaciones de salud:

  • Evitar la exposición prolongada al frío, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.
  • Utilizar varias capas de ropa liviana para conservar mejor el calor corporal.
  • Mantenerse en movimiento para generar temperatura corporal.
  • Calefaccionar los ambientes de forma segura y con ventilación adecuada.
  • Evitar cambios bruscos de temperatura.
  • Consumir abundante agua y bebidas calientes.
  • Evitar el consumo excesivo de alcohol.
  • No automedicarse ante síntomas asociados al frío.
  • Mantener los tratamientos médicos indicados por profesionales.
  • No fumar en espacios cerrados.
  • Prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones oficiales del pronóstico, ya que las condiciones meteorológicas podrían modificarse durante los próximos días.

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