El AMBA y 7 provincias enfrentan un alerta por frío extremo: el pronóstico completo para la semana

El organismo explicó que las temperaturas extremas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud, especialmente en los grupos de riesgo, como niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Durante la madrugada y la mañana, los vientos soplarán desde el sector oeste con velocidades moderadas. Hacia la noche, rotarán al noroeste y aumentarán levemente su intensidad, aunque sin ráfagas significativas previstas para el AMBA.

Vientos de más de 100 km/h y nevadas en el sur del país

Mientras el centro del país enfrenta una ola de frío, el extremo sur argentino atraviesa otras condiciones meteorológicas adversas. El SMN mantiene vigentes alertas por vientos intensos en Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas Malvinas, donde se esperan velocidades sostenidas de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

Además, en sectores cordilleranos de Santa Cruz se prevén nevadas persistentes, con acumulaciones estimadas entre 10 y 20 centímetros, aunque localmente podrían registrarse valores superiores.

Cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires durante la semana

Luego del frío intenso de este lunes, el pronóstico muestra una recuperación gradual de las temperaturas. El martes se perfila como la jornada más agradable de la semana, con una mínima de 7 grados y una máxima de 18 grados. Sin embargo, el alivio será temporal.

Para el miércoles se espera una máxima de apenas 13 grados, convirtiéndose en el día más fresco en términos de temperatura diurna. El jueves, en tanto, la mínima ascenderá hasta los 10 grados, aunque la máxima se mantendrá en torno a los 15 grados.

Los especialistas no descartan la posibilidad de algunas lluvias aisladas durante la noche del jueves, aunque por el momento no se prevén fenómenos significativos.

El viernes continuará con condiciones similares y sin precipitaciones relevantes, mientras que el fin de semana mantendrá características típicamente invernales, con mínimas de entre 7 y 8 grados y máximas cercanas a los 15 grados.

Recomendaciones del SMN para protegerse del frío extremo

Ante las bajas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos y prevenir complicaciones de salud:

Evitar la exposición prolongada al frío , especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Utilizar varias capas de ropa liviana para conservar mejor el calor corporal.

Mantenerse en movimiento para generar temperatura corporal.

Calefaccionar los ambientes de forma segura y con ventilación adecuada.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Consumir abundante agua y bebidas calientes.

Evitar el consumo excesivo de alcohol.

No automedicarse ante síntomas asociados al frío.

Mantener los tratamientos médicos indicados por profesionales.

No fumar en espacios cerrados.

Prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones oficiales del pronóstico, ya que las condiciones meteorológicas podrían modificarse durante los próximos días.