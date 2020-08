Damián De Santo: "Antes que hacer una porquería por streaming no hago nada"

Damian De Santo

Nadie puede dudar que Damián De Santo es uno de los grandes actores de la industria de la televisión, el teatro y el cine. Siempre fue muy cuidadoso a la hora de elegir sus personajes y las cosas que hizo siempre fueron muy cuidadas y pensadas.

Hace pocas horas, De Santo charló con Fernanda Iglesias en su programa radial "Esto no es Hollywood" en Radio Del Plata, y confirmó que la situación financiera es crítica siendo que la temporada turística en Córdoba aún no está reactivada.

Damián de Santo

"Con esto de la pandemia a veces me pongo a pensar por qué no compré gallinas y vendo huevos. Yo no me puedo reinventar en esta historia de las cabañas. No puedo hacer otra cosa. No puedo hacer un autocine, hacer churros, vivos del turismo, si tuviera un restaurante hago delivery pero unas cabañas, ¿cómo las reactivas? Imposible. Albergues transitorios están cerrados así que no lo puedo ni alquilar por noche", contó De Santo.

LEÉ TAMBIÉN: El tremendo accidente de Sofía Jujuy en pleno tutorial por lo que terminó a los insultos

Y agregó: "Yo los protocolos lo tengo armados porque mi hermano es ingeniero de seguridad e higiene. El 21 de marzo ya lo tenía. Estoy sobre-dimensionado, estamos preparados desde hace 5 meses y medio. Tenemos personal, hace más de 19 años que venimos trabajando con el personal, no los podemos abandonar. Es un esfuerzo grande que nos da espalda hasta septiembre, esperamos poder activarnos. Estamos gastando un 70 pero está entrando cero. Tuvimos que sacar volando a la gente. Fue espantoso, cuando empieza marzo vienen matrimonios con bebés, o mayores jubilados, toman la decisión de venir en marzo que es más barato. Hablé con el municipio y nos dijeron que no tomemos más reservas y que dejen a la gente. Al otro día me avisaron que se tenían que ir, es una locura esto. Se armó un revuelo demasiado espontáneo sin tomar recaudos. La gente que estaba acá no estaba infectada, se podía haber quedado".

"Nosotros después de las temporadas de verano, que no fue una temporada muy fuerte, nosotros siempre compramos productos de limpieza, sábanas, toallas, nos equipamos de un montón de cosas, calderas, que después la pagamos cara, si la hubiéramos tenido guardada esa plata y en dólares estaríamos tranquilos", enfatizó.

La esposa de Damián también es artista y tenía muchas presentaciones en el exterior. "Mi mujer tenía armado este año irse a abril a Italia, volvía a Nueva York, Japón, iba a dar clases de baile, nuestras tres actividades se murieron el mismo día. Lo primero que dijimos que si esto se va extendiendo cada uno se va a una cabaña. Empezamos alquilando un departamento en Córdoba que está vacío porque estaba mi hijo allá en la facultad. La cabeza te juega una mala pasada. Ahora estamos en fase 5, somo zona blanca, podemos salir, juntarnos a comer los domingos, no más de 10 personas, si es familia, mejor. Podemos hacer caminatas hasta 10 personas, andar en bicicleta", afirmó.

De Santo contó que colegas le confirmaron que se van a reanudar grabaciones de series y de algunos programas.

Damián de Santo

"Para mí hay que iniciar de forma paulatina los trabajos actorales. La actividad tiene que empezar con todos controles. Están proyectando miniseries que se pueden filmar, con protocolos, me parece que se va a largar, como la no ficción que se está haciendo con panelistas, periodistas, también se puede laburar con la distancia social", dijo al respecto.

LEÉ TAMBIÉN: Pampita criticó a Nicole Neumann por un dato que reveló sobre Fabián Cubero y le dio un consejo a Mica Viciconte

"También con cierto respeto al espectador, cosas interesantes, producidas, no solo por el hecho de subir a una plataforma algo para morfar sentirte deprimido porque estás haciendo algo que no te gusta. Por eso me puse cabañas, siempre dije que si el laburo que me dan como actor no me gusta me sigo quedando en las cabañas, pasando el barrefondo, limpiando colchonetas, cortando árboles. Yo creo que muchos actores lo hacen por necesidad. Por eso no hago streaming, no tengo nada preparado, más allá de la necesidad que pueda tener el espectador de ver a los actores también tenés que ofrecer un material que valga la pena porque en definitiva estás cobrando. Hay un respeto al espectador y mutuo. Si te vienen siguiendo no podés hacer una porquería por streaming. El que tiene el talento y material para hacerlo me parece perfecto. Yo no lo tengo. Hace un tiempo que vengo trabajando en un monólogo para salir de gira pero ni siquiera salió el brote de esa fruta. Uno quiere el material que hace y produce. Antes que hacer una porquería no es mi palo", expresó ante la pregunta de hacer algún tipo de espectáculo por streaming.