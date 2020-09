De qué trata la serie The End of the F***ing World

de-que-se-trata-the-end-of-the-fucking-world

Dos adolescentes con tendencias psicóticas deciden huir de sus casas para comenzar lejos de sus realidades una vida mejor. Pero el escape no sale como esperaban.

The End of the Fucking World —estilizada como The End of the F***ing World—, es una de las series que forman parte del catálogo de producciones originales de Netflix y, sin dudas, una de las más vistas por los usuarios. Catalogada como una comedia dramática oscura, que sabe mantener el humor negro británico tan famoso en las producciones inglesas, es una serie considerada por el Diario El País de España como “El Bonnie And Clyde” de los millennials.

The End of the F***ing World, de origen 100 % británico, está dirigida por Jonathan Entwistle y Lucy Tcherniak, y se basa en el cómic homónimo, realizado Charles S. Forsman en 2013.

Originalmente, la primera temporada se estrenó en octubre de 2017 a través del canal Channel 4 del Reino Unido, pero teniendo en cuenta su éxito, a inicios de 2018, Netflix se encargó de ampliar sus horizontes de conquista y distribuirla también en otros países, expandiendo la popularidad de la serie notablemente.

En noviembre de 2019, Netflix estrenó la 2da temporada, de 8 capítulos de 23 minutos (al igual que la primera), y aunque la creadora afirmó que posiblemente no habrá temporada 3, porque, en sus palabras, “tratar de sacar más provecho estaría mal”, la productora de Netflix parece estar muy interesada en estirar esta serie al menos una vez más para calmar la ansiedad de los fanáticos.

Pero, ¿de qué trata este drama que involucra a dos adolescentes?

En los 8 capítulos que dura la primera temporada, la producción logra relatar la frenética huida de James (Alex Lawther) y Alyssa (Jessica Barden), dos adolescentes con tendencias psicóticas y maníaco depresivas y con vidas problemáticas que deciden unir sus fuerzas, escaparse juntos a otra realidad y comenzar una nueva vida.

Sin embargo, la inocente huida de dos jóvenes se convierte en un escape frenético y lleno de dramatismo y suspenso producido a partir de una serie de eventos inesperados que mantienen cautivos frente a la pantalla a todos los espectadores.

The End of the Fucking World ha sido elogiada por la crítica, destacando la naturaleza de la historia y la forma en la que se abordan temas como violencia, asesinato y amor adolescente. Sin embargo, también es mencionada como una de las mejores de Netflix debido al trabajo de los protagonistas, Alex Lawther, de tan solo 25 años, y Jessica Barden, de 27 años, ambos actores británicos, con amplias trayectorias artísticas y, desde este protagónico, se espera que continúen en crecimiento.

Por un lado, James es un joven de 17 años que cree ser un psicópata porque desde niño disfruta del hecho de matar animales, pero llegando a la adultez, se da cuenta de que la vida de los animales no es suficiente para generarse placer, y con la adolescencia llega también el deseo de asesinar a una persona.

En ese contexto conoce a Alyssa, otra adolescente que es nueva en la escuela, que dice “odiar a todas las personas” y que por sobre todas las cosas, también sale de un entorno familiar muy problemático. Ella ya tenía en su cabeza la idea de huir sola, pero al conocer a James decide invitarlo y convertir su huida en solitario en una huida en pareja. James acepta, pero con un único propósito que mantiene en silencio: matarla cuanto antes pueda.

Durante su viaje las cosas cambian para los dos mientras se conocen pero, sin dudas, el cambio de rumbo se da a partir de nuevas situaciones imprevistas que los ponen a prueba continuamente y los hacen funcionar como equipo y no como personas aisladas.

En la segunda temporada, estrenada por Netflix en 2019, Alyssa intenta retomar su camino y volver a la normalidad, rodeada de su familia y algunos amigos, pero nuevamente se encuentra con hechos inesperados que hacen que todo vuelva a comenzar.

Esta serie podría ser una serie de Netflix más, pero la realidad es que es una de las más elogiadas y hasta recibió una nominación a los premios Emmy y a los British Academy Television Awards.

La banda sonora: la perlita de la serie

Por otro lado, hay un detalle en The End Of The F***ing World que fue muy destacado por sus fanáticos: la banda de sonido. La banda sonora elegida por la producción para acompañar los escenas tan frenéticas y sorpresivas que protagonizan los personajes, fue elogiada desde que la serie se estrenó en 2017. Por un lado, hay temas exclusivos que compuso Graham Coxon, guitarrista de Blur, para esta ocasión, pero también se utilizan canciones de The Black Angels, Mazzy Star, Wanda Jackson, Julie London o Françoise Hardy, entre muchos otros artistas de renombre. En la temporada dos, continúa Graham Coxon y también se incluye a The Vogues, Fleetwood Mac, Lisa Hannigan o Julie London, entre otros.

Incluso, en Spotify ya hay listas inspiradas en la serie creadas por los fanáticos que crecen en reproducciones día a día.