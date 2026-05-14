Netflix: José Coronado y Luis Zahera arrasan con la serie española más exitosa del momento

De qué trata "Entrevías", la serie española en Netflix

La historia gira alrededor de Tirso Abantos, interpretado por José Coronado. Se trata de un exmilitar de carácter rígido que vive en un barrio conflictivo donde administra una ferretería e intenta mantener una vida tranquila.

Pero todo cambia cuando su nieta Irene comienza a relacionarse con ambientes vinculados al narcotráfico y la delincuencia. Esa situación empuja a Tirso a involucrarse de lleno en una guerra personal para protegerla.

La trama explora el choque generacional, la violencia urbana y la dificultad de sostener ciertos valores en contextos sociales extremos. El protagonista representa una figura dura, marcada por el pasado y por una visión del mundo que constantemente entra en conflicto con la realidad que lo rodea.

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Cada episodio incrementó la tensión narrativa. La serie alternó escenas de acción con momentos de fuerte carga dramática, algo que terminó siendo una de las claves de su éxito internacional. Además, la producción consiguió construir personajes secundarios con profundidad emocional, evitando caer en estereotipos simples. Ese detalle fue especialmente valorado por los espectadores.

José Coronado volvió a demostrar por qué es una figura clave

Si bien el fenómeno de la serie tuvo múltiples factores, el peso de José Coronado resultó determinante.

El actor español ya contaba con una extensa trayectoria en cine y televisión. A lo largo de los años participó en producciones reconocidas y construyó una imagen asociada a personajes fuertes, complejos y de enorme presencia.

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En Entrevías, Coronado encontró un papel ideal para desplegar esa experiencia. Tirso Abantos combina dureza, vulnerabilidad y una constante lucha interna. El personaje evita los excesos melodramáticos y apuesta por una construcción mucho más contenida.

Esa interpretación fue uno de los aspectos más elogiados por el público y la crítica. Además, la química entre José Coronado y Luis Zahera elevó todavía más el nivel de la serie.

El personaje de Luis Zahera que conquistó al público

Uno de los grandes aciertos de Entrevías fue la incorporación de Ezequiel Fandiño, el personaje interpretado por Luis Zahera.

José Coronado y Luis Zahera

Fandiño es un policía ambiguo, impredecible y carismático. Sus métodos muchas veces cruzan límites cuestionables, pero justamente esa complejidad terminó convirtiéndolo en uno de los favoritos del público.

La relación entre Ezequiel y Tirso sostiene buena parte de la tensión dramática de la serie. Ambos representan formas completamente distintas de enfrentar la violencia y el caos del barrio. Mientras Tirso actúa desde la disciplina y el código personal, Fandiño se mueve en una zona mucho más gris.

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Ese contraste generó algunos de los momentos más recordados de la ficción. Las discusiones, alianzas y enfrentamientos entre ambos personajes aportaron dinamismo y profundidad a la historia. Muchos espectadores destacaron especialmente la actuación de Zahera, que logró equilibrar humor, oscuridad y dramatismo en un mismo personaje.

El elenco de Entrevías con José Coronado y Luis Zahera

Jose Coronado

Luis Zahera

Nona Sobo

Felipe Londoño

Laura Ramos

Manolo Caro

Manuel Tallafé

Itziar Atienza

María de Nati

Franky Martín

Resumen de la primera temporada de "Entrevías" en Netflix