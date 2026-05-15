"Se descompensó y fue directo al hospital": la preocupante situación de Ana Rosenfeld mientras grababa su programa

En las imágenes que se mostraron se veía como Rosenfeld realizaba distintos movimientos con sus manos y miradas ante las consultas del médico para constatar su estado.

En ese sentido, Daniel Ambrosino aportó en cuanto a la laboral que a raíz de cambios en la programación de Net podrían levantar el programa que conducen Rosenfeld y Suárez, que se emite los domingos por la noche.

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Ana Rosenfeld contó la verdad sobre la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

Ana Rosenfeld dio detalles en LAM (América Tv) sobre cómo se encuentra hoy realmente la relación entre Wanda Nara y Martín Migueles en medio de los rumores de separación.

“Se separaron físicamente el día que Wanda se fue a Uruguay a grabar la película”, sostuvo la letrada, respaldando la versión que había dado previamente la conductora.

Sin embargo, las panelistas del ciclo que conduce Ángel de Brito pusieron en duda esa explicación al remarcar que a Migueles todavía lo ven frecuentemente en el edificio de la mediática.

Frente a esa observación, Ana Rosenfeld aclaró que el empresario mantiene contacto con el entorno familiar, aunque ya no convive con ella.

“Tiene una buena relación con los chicos, va y viene, porque él no quiere dejar de verlos”, explicó la letrada sobre la presencia del empresario en el edificio de Wanda Nara.