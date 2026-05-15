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"Se descompensó y fue directo al hospital": la preocupante situación de Ana Rosenfeld mientras grababa su programa

La abogada Ana Rosenfeld se descompuso mientras grababa su programa por Net y en Intrusos mostraron las imágenes de cuando era asistida de urgencia en el estudio.

15 may 2026, 14:20
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Se descompensó y fue directo al hospital: la preocupante situación de Ana Rosenfeld mientras grababa su programa
Se descompensó y fue directo al hospital: la preocupante situación de Ana Rosenfeld mientras grababa su programa

"Se descompensó y fue directo al hospital": la preocupante situación de Ana Rosenfeld mientras grababa su programa

Ana Rosenfeld protagonizó un momento de suma tensión durante la grabación del programa Culpable o inocente que conduce junto a Diego Suárez por Net Tv.

En Intrusos (América Tv) mostraron las imágenes del momento en que la abogada se descompensó en el estudio televisivo y fue asistida de inmediato por personal médico.

"Esto acaba de pasar: habían arranco a grabar y Ana se descompensó y llamaron al servicio de emergencias. Estaban todos muy preocupados y angustiados en el canal", precisó el conductor Adrián Pallares.

"Están llevándola al Hospital Alemán pero no en ambulancia para hacerle algunos controles", agregó para llevar un poco de tranquilidad sobre el cuadro de salud de la conocida abogada, quien no necesitó ser trasladada en ambulancia al centro médico. A raíz de este episodio, se levantó de inmediato la grabación del programa.

En las imágenes que se mostraron se veía como Rosenfeld realizaba distintos movimientos con sus manos y miradas ante las consultas del médico para constatar su estado.

En ese sentido, Daniel Ambrosino aportó en cuanto a la laboral que a raíz de cambios en la programación de Net podrían levantar el programa que conducen Rosenfeld y Suárez, que se emite los domingos por la noche.

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Ana Rosenfeld contó la verdad sobre la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

Ana Rosenfeld dio detalles en LAM (América Tv) sobre cómo se encuentra hoy realmente la relación entre Wanda Nara y Martín Migueles en medio de los rumores de separación.

“Se separaron físicamente el día que Wanda se fue a Uruguay a grabar la película”, sostuvo la letrada, respaldando la versión que había dado previamente la conductora.

Sin embargo, las panelistas del ciclo que conduce Ángel de Brito pusieron en duda esa explicación al remarcar que a Migueles todavía lo ven frecuentemente en el edificio de la mediática.

Frente a esa observación, Ana Rosenfeld aclaró que el empresario mantiene contacto con el entorno familiar, aunque ya no convive con ella.

“Tiene una buena relación con los chicos, va y viene, porque él no quiere dejar de verlos”, explicó la letrada sobre la presencia del empresario en el edificio de Wanda Nara.

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