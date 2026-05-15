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Mauricio Macri: "Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance"

El expresidente encabezó un encuentro del PRO en Olivos y volvió a diferenciarse del Gobierno. En un discurso ante militantes, aseguró que su partido "dice lo que cree y no traiciona lo que piensa”.

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Mauricio Macri junto al jefe del bloque de diputados del PRO y jefe del partido bonaerense

Mauricio Macri junto al jefe del bloque de diputados del PRO y jefe del partido bonaerense, Cristian Ritondo, cerr´´o la cumbre del partido en Olivos. Foto: PRO.

El expresidente Mauricio Macri lanzó este viernes una plataforma del PRO ante intendentes y militantes de la provincia de Buenos Aires. Con un discurso en el que volvió a marcar sus diferencias con el gobierno de Javier Milei, ratificó que impulsará al partido amarillo en la competencia electoral de 2027.

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Durante un acto que encabezó en el Club Galicia de Olivos, Macri dijo que "si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance”. El evento formó parte de su gira “Próximo Paso”, con la que busca reposicionar al partido de cara a las elecciones generales de 2027. Sus próximas paradas serán en las provincias de Mendoza y Santa Fe.

Macri estuvo a cargo del discurso de cierre y señaló que seguirá marcando sus diferencias con el Gobierno: “El PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa. Es lo más cercano a lo que yo siempre dije de correcto versus políticamente correcto. Lo políticamente correcto es una estafa”.

El expresidente habló ante militantes y dirigentes del PRO, entre los que se destacaron el diputado y secretario general del partido, Fernando De Andreis; la intendente de Vicente López, Soledad Martínez; y el jefe del bloque de diputados nacionales y presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo.

También estuvieron presentes los diputados nacionales Antonela Giampieri, Javier Sánchez Wrba, Alejandro Finocchiaro y Florencia de Sensi; los legisladores bonaerenses María Sotolano, Natalia Blanco, Alex Campbell, Rita Salaberry, Juan Manuel Rico Zini y Fernando Rovello; y los intendentes Fernando Bouvier, de Arrecifes; Javier Martínez, de Pergamino; y Marcelo Matzkin, de Zárate.

También asistieron los legisladores porteños Darío Nieto, Laura Alonso y Rocío Figueroa, además de referentes juveniles y otros dirigentes del espacio, como Julio Garro y Santiago López Medrano.

Macri y un mensaje mirando al 2027

Mauricio Macri cerró la cumbre del PRO en Olivos. Foto PRO

Macri remarcó que el PRO “está para cuidar el cambio” y para “completarlo”, al tiempo que defendió el rol del partido como aliado del gobierno nacional. En ese sentido, subrayó que “el silencio perjudica al cambio”.

“El PRO está para señalar lo que no funciona, lo que no alcanza. El PRO está para construir esa agenda que compartimos con el Gobierno: el equilibrio fiscal, la regulación, la estabilidad”, sostuvo.

“Esto es lo que hicimos desde que decidimos acompañar a este gobierno antes de que fueran gobierno. Eso es el PRO, presente cuando el Gobierno estaba solo. Hubo semanas que estuvo muy solo”, aseguró. Y agregó: “Cuando muchos decían que volvía el helicóptero, bancamos y sacamos las leyes adelante. Lo hicimos sin pedir nada a cambio, porque realmente así somos, es lo que sentimos”.

En esa línea, planteó que el objetivo del espacio es consolidar cambios estructurales que trasciendan a una gestión puntual. “El desafío es lograr estas bases para que ese camino continúe. El PRO cree en la institucionalidad, en las reglas permanentes y las va a poner sobre la mesa”, afirmó.

En ese marco, el expresidente destacó la decisión del Gobierno de avanzar en la cobertura de vacantes judiciales y dijo que el PRO le asigna vital importancia al funcionamiento institucional. "Los mayores garantes de la confianza son aquellos que velan porque se respeten las leyes, que haya Justicia”, afirmó.

En otro pasaje de su discurso, Macri elogió el plan económico de Milei y el rol que ocupa en el actual gobierno Santiago Bausili, presidente del Banco Central, al que consideró un hombre del espacio PRO. Al respecto, pidió avanzar con el tratamiento de su pliego para que sea designado formalmente por el Senado.

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