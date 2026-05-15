Mauricio Macri: "Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance"

También estuvieron presentes los diputados nacionales Antonela Giampieri, Javier Sánchez Wrba, Alejandro Finocchiaro y Florencia de Sensi; los legisladores bonaerenses María Sotolano, Natalia Blanco, Alex Campbell, Rita Salaberry, Juan Manuel Rico Zini y Fernando Rovello; y los intendentes Fernando Bouvier, de Arrecifes; Javier Martínez, de Pergamino; y Marcelo Matzkin, de Zárate.

También asistieron los legisladores porteños Darío Nieto, Laura Alonso y Rocío Figueroa, además de referentes juveniles y otros dirigentes del espacio, como Julio Garro y Santiago López Medrano.

Macri y un mensaje mirando al 2027

Mauricio Macri cerró la cumbre del PRO en Olivos. Foto PRO

Macri remarcó que el PRO “está para cuidar el cambio” y para “completarlo”, al tiempo que defendió el rol del partido como aliado del gobierno nacional. En ese sentido, subrayó que “el silencio perjudica al cambio”.

“El PRO está para señalar lo que no funciona, lo que no alcanza. El PRO está para construir esa agenda que compartimos con el Gobierno: el equilibrio fiscal, la regulación, la estabilidad”, sostuvo.

“Esto es lo que hicimos desde que decidimos acompañar a este gobierno antes de que fueran gobierno. Eso es el PRO, presente cuando el Gobierno estaba solo. Hubo semanas que estuvo muy solo”, aseguró. Y agregó: “Cuando muchos decían que volvía el helicóptero, bancamos y sacamos las leyes adelante. Lo hicimos sin pedir nada a cambio, porque realmente así somos, es lo que sentimos”.

En esa línea, planteó que el objetivo del espacio es consolidar cambios estructurales que trasciendan a una gestión puntual. “El desafío es lograr estas bases para que ese camino continúe. El PRO cree en la institucionalidad, en las reglas permanentes y las va a poner sobre la mesa”, afirmó.

En ese marco, el expresidente destacó la decisión del Gobierno de avanzar en la cobertura de vacantes judiciales y dijo que el PRO le asigna vital importancia al funcionamiento institucional. "Los mayores garantes de la confianza son aquellos que velan porque se respeten las leyes, que haya Justicia”, afirmó.

En otro pasaje de su discurso, Macri elogió el plan económico de Milei y el rol que ocupa en el actual gobierno Santiago Bausili, presidente del Banco Central, al que consideró un hombre del espacio PRO. Al respecto, pidió avanzar con el tratamiento de su pliego para que sea designado formalmente por el Senado.