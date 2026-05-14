Adam Sandler brilla en Netflix con el estreno de la tercera parte de su comedia más popular

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La decisión de avanzar con una tercera entrega no resultó casual. El gran rendimiento de Happy Gilmore 2 dentro de la plataforma terminó de convencer a los ejecutivos de seguir explotando las franquicias más populares de Sandler.

Además, Netflix confirmó un cambio importante detrás de cámaras: Kyle Newacheck será el encargado de dirigir la nueva película. El realizador ya trabajó recientemente con Sandler y dejó conformes a los responsables del estudio.

Una saga que fue cuestionada por la crítica, pero adorada por el público

Cuando Son como niños llegó a los cines en 2010, pocos imaginaron el impacto que iba a conseguir. La historia seguía a un grupo de amigos de la infancia que se reencontró años después de haberse distanciado, tras la muerte de su antiguo entrenador de básquet.

El elenco reunió a varias figuras históricas de la comedia estadounidense: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade y Rob Schneider. Todos ellos compartieron pantalla bajo la dirección de Dennis Dugan, un colaborador habitual de Sandler.

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La crítica especializada fue especialmente dura. Muchos medios cuestionaron el humor simple, los chistes repetitivos y la estructura narrativa de la película. Sin embargo, el público reaccionó de manera completamente distinta.

La película terminó convirtiéndose en un éxito masivo de taquilla y superó ampliamente las expectativas comerciales. Ese fenómeno dejó en evidencia una tendencia que Adam Sandler ya había demostrado varias veces: aunque sus películas suelen recibir críticas negativas, mantienen una conexión muy fuerte con la audiencia.

Netflix cambió por completo la historia de la franquicia

Con la llegada de Son como niños a plataformas de streaming, especialmente Netflix, la popularidad de la película volvió a crecer años después de su estreno original.

Muchos usuarios descubrieron la comedia por primera vez desde sus hogares, mientras que otros la transformaron en una de esas películas ideales para volver a ver durante fines de semana o reuniones familiares.

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Ese fenómeno ayudó a convertir a la saga en un contenido de enorme consumo dentro del catálogo de la plataforma. El humor relajado, la dinámica entre amigos y el tono nostálgico terminaron funcionando especialmente bien para el formato streaming.

La secuela estrenada en 2013 repitió exactamente el mismo patrón. Las críticas negativas regresaron casi de inmediato, pero la respuesta del público volvió a ser contundente. Con el paso del tiempo, ambas entregas terminaron consolidándose como títulos muy populares dentro del universo de Adam Sandler.

Adam Sandler sigue siendo una apuesta segura para Netflix

La relación entre Adam Sandler y Netflix ya se transformó en una de las asociaciones más exitosas dentro de la industria del streaming.

A lo largo de los últimos años, el actor estrenó múltiples películas originales para la plataforma y varias de ellas se ubicaron entre los contenidos más vistos del servicio.

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Netflix encontró en Sandler una figura capaz de atraer audiencias globales con producciones relativamente accesibles en comparación con los enormes presupuestos de otras franquicias.

La estrategia también forma parte de una tendencia más amplia dentro del streaming: recuperar franquicias conocidas y aprovechar el componente nostálgico para captar audiencia.

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