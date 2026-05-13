Ricardo Darín y Netflix arrasan con "El Eternauta", la serie que estrena su segunda temporada

La nueva entrega mantendrá además a Bruno Stagnaro como director, una decisión que Netflix consideró clave para sostener la identidad visual y narrativa de la producción.

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La segunda temporada permitirá desarrollar con mayor profundidad el conflicto de la resistencia humana frente a la invasión extraterrestre que destruyó gran parte de Buenos Aires.

El objetivo de los nuevos capítulos será expandir el universo de la serie y acercarse todavía más al espíritu original de la historieta. La producción buscará reforzar el tono oscuro y desesperante que convirtió a la primera temporada en un éxito mundial.

"El Eternauta": la serie argentina en Netflix que impactó al mundo

Desde su estreno el 30 de abril de 2025, El Eternauta se convirtió en un fenómeno cultural y económico sin precedentes para la industria audiovisual argentina.

La producción logró algo poco habitual: combinar impacto masivo local con reconocimiento internacional. En Argentina, las cifras fueron contundentes. Se calcula que el 55% de los argentinos vio la serie durante sus primeras semanas disponible en Netflix.

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A nivel global, el fenómeno resultó todavía más fuerte. La ficción alcanzó el puesto número uno mundial entre las series de habla no inglesa y acumuló más de 10,8 millones de visualizaciones en apenas su semana debut.

El éxito consolidó a la serie como una de las apuestas latinoamericanas más importantes de Netflix en los últimos años. También posicionó nuevamente a Ricardo Darín como una de las figuras argentinas con mayor proyección internacional.

La repercusión trascendió incluso el universo del streaming. La serie impulsó debates culturales, reactivó el interés por la historieta original y volvió a instalar el nombre de Héctor Germán Oesterheld entre nuevas generaciones de lectores.

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El reconocimiento internacional que recibió "El Eternauta"

El fenómeno de El Eternauta también quedó reflejado en las premiaciones internacionales. Durante los Premios Platino 2026, la serie obtuvo ocho galardones y consolidó su prestigio dentro de la industria iberoamericana.

Ricardo Darín recibió el premio a Mejor Interpretación Masculina en miniserie, mientras que Bruno Stagnaro fue reconocido como Mejor creador de miniserie o teleserie.

Bruno Stagnaro Premios Platino 2026

La producción argentina apareció además entre las más comentadas del año en plataformas y redes sociales. Críticos internacionales destacaron especialmente la capacidad de adaptar una obra histórica sin perder identidad local.

El éxito global abrió además nuevas oportunidades para otras producciones argentinas dentro del mercado internacional del streaming.

Netflix apuesta otra vez por una serie hecha en Argentina

La continuidad de la serie refleja la enorme confianza de Netflix en el proyecto. La plataforma encontró en El Eternauta una producción capaz de competir globalmente con grandes títulos internacionales.

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La combinación entre ciencia ficción, drama humano y una fuerte identidad argentina resultó decisiva para captar audiencias de distintos países.

La segunda temporada buscará sostener ese fenómeno y elevar todavía más la escala narrativa y visual. Mientras tanto, los fanáticos continúan atentos a cada novedad vinculada al rodaje, el elenco y las futuras escenas de combate.

La espera será larga, pero todo indica que Netflix volverá a apostar fuerte por una de las producciones más importantes de la televisión latinoamericana reciente.

Tráiler oficial de "El Eternauta" en Netflix