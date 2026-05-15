Una gran noticia para jubilados: cómo acceder al plan para eliminar deudas

Cómo acceder el beneficio para eliminar deudas del Impuesto Inmobiliario

ARABA LANZA PLAN PARA DESENDEUDAR JUBILADOS: DEUDAS CON EL IMPUESTO INMOBILIARIO ARABA LANZA PLAN PARA DESENDEUDAR JUBILADOS: DEUDAS CON EL IMPUESTO INMOBILIARIO

No superar el equivalente a dos haberes mínimos mensuales del grupo familiar , incluyendo ingresos del jubilado y de su cónyuge o conviviente .

, incluyendo ingresos del jubilado y de su . Ser titular de una única propiedad destinada a vivienda familiar .

destinada a . Que el inmueble posea una valuación fiscal 2024 inferior a los 6 millones de pesos .

. No estar inscripto en el impuesto a los Ingresos Brutos.

Además, la vivienda debe corresponder a una planta urbana edificada y estar destinada a casa habitación del beneficiario.

Cómo es el trámite para eliminar deudas del Impuesto Inmobiliario

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El trámite combina una etapa virtual y otra presencial. En primer lugar, los interesados deberán ingresar al sitio oficial de ARBA para completar la solicitud con sus datos personales, número de CUIL y la información vinculada a la partida inmobiliaria. Para iniciar la gestión será necesaria la Clave de Identificación Tributaria (CIT).

Una vez finalizada la carga online, el sistema otorgará un turno presencial para completar el procedimiento en una oficina de atención correspondiente al domicilio del contribuyente.

Desde ARBA indicaron además que trabajan junto a municipios y organismos previsionales, entre ellos el IPS, para realizar operativos territoriales destinados a detectar potenciales beneficiarios y facilitar el acceso al régimen.

Debido a que el proceso requiere pasos digitales y presenciales, recomiendan que los adultos mayores cuenten con asistencia al momento de realizar la gestión.

Los interesados pueden consultar requisitos, documentación y turnos a través del sitio oficial de ARBA.