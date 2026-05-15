Una gran noticia para jubilados: cómo acceder al plan para eliminar deudas

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, ARBA, impulsa un plan destinado a jubilados y pensionados bonaerenses con deudas del Impuesto Inmobiliario, para que puedan acceder a una exención y regularizar obligaciones acumuladas.
Miles de jubilados y pensionados con deudas pueden acceder a un régimen de exención y regularización que permite condonar deudas acumuladas.
Miles de jubilados y pensionados con deudas pueden acceder a un régimen de exención y regularización que permite condonar deudas acumuladas.
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, ARBA, impulsa un plan destinado a jubilados y pensionados bonaerenses con deudas del Impuesto Inmobiliario, para que puedan acceder a una exención y regularizar obligaciones acumuladas.
La iniciativa surgió luego de que el organismo detectara alrededor de 17.000 contribuyentes con deudas impagas, que en conjunto acumulan una deuda cercana a los 798 millones de pesos.
El beneficio alcanza tanto a jubilados del IPS bonaerense (Instituto de Previsión Social de la Provincia) como a beneficiarios de ANSES y otras cajas previsionales, siempre que residan en territorio bonaerense. Para agilizar el proceso, ARBA realizará un cruce automático de información con distintos organismos previsionales nacionales y provinciales.
Desde el ente recaudador aclararon que el régimen no implica una condonación automática para todos los contribuyentes. Sin embargo, quienes logren acceder a la exención podrán obtener la condonación de deudas de hasta cinco años correspondientes al Impuesto Inmobiliario bonaerense.
Además, la vivienda debe corresponder a una planta urbana edificada y estar destinada a casa habitación del beneficiario.
El trámite combina una etapa virtual y otra presencial. En primer lugar, los interesados deberán ingresar al sitio oficial de ARBA para completar la solicitud con sus datos personales, número de CUIL y la información vinculada a la partida inmobiliaria. Para iniciar la gestión será necesaria la Clave de Identificación Tributaria (CIT).
Una vez finalizada la carga online, el sistema otorgará un turno presencial para completar el procedimiento en una oficina de atención correspondiente al domicilio del contribuyente.
Desde ARBA indicaron además que trabajan junto a municipios y organismos previsionales, entre ellos el IPS, para realizar operativos territoriales destinados a detectar potenciales beneficiarios y facilitar el acceso al régimen.
Debido a que el proceso requiere pasos digitales y presenciales, recomiendan que los adultos mayores cuenten con asistencia al momento de realizar la gestión.
Los interesados pueden consultar requisitos, documentación y turnos a través del sitio oficial de ARBA.