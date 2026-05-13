Diego Peretti brilla en Netflix con una nueva película argentina y es el gran estreno del 2026

De qué trata "Risa y la cabina del viento"

La trama comenzó con una tragedia ocurrida en Tierra del Fuego. Risa perdió a su padre durante un incendio que dejó una marca imborrable en la comunidad. En medio de ese duelo apareció una cabina telefónica abandonada, aparentemente fuera de servicio, pero con una particularidad imposible de explicar: solo ella podía escuchar voces del otro lado.

Lo que parecía un simple objeto olvidado terminó convirtiéndose en un puente entre dos mundos. Mientras decenas de personas hacían fila para intentar comunicarse con familiares fallecidos, únicamente Risa lograba establecer contacto real con esas almas que todavía necesitaban resolver algo antes de partir definitivamente.

Joaquín Furriel apareció en la segunda mitad de la historia con un papel breve pero decisivo para el desarrollo emocional del relato.

La película evitó caer en golpes bajos constantes. En cambio, eligió desarrollar un clima emocional progresivo, donde la angustia convivió con pequeños momentos de ternura, humor y esperanza. Esa combinación terminó siendo una de las claves más destacadas del relato.

Risa y la cabina del viento Netflix 2

El inesperado vínculo entre Diego Peretti y la protagonista

Uno de los ejes emocionales más fuertes de la película apareció en la relación entre Risa y Esteban, el personaje interpretado por Diego Peretti. Se trató de un hombre marcado por la soledad, la tristeza y las pérdidas personales.

Lejos de ocupar el lugar tradicional del adulto que tiene respuestas para todo, Esteban transitó sus propios conflictos internos mientras intentaba acompañar a la niña en ese proceso tan extraño como doloroso.

Peretti volvió a mostrar comodidad en personajes introspectivos y emocionalmente complejos. El actor explicó durante la presentación de prensa que las historias relacionadas con despedidas y personas atravesadas por la melancolía forman parte de una sensibilidad que le interesa especialmente explorar.

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El debut actoral de Cazzu que sorprendió a todos

El desembarco de Cazzu en el cine generó expectativa desde el anuncio del proyecto. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el tono elegido para su personaje.

La cantante dejó de lado cualquier construcción ligada a la figura pública o al impacto mediático. En Risa y la cabina del viento apareció desde un lugar mucho más contenido y naturalista, interpretando a una madre joven atravesada por las dificultades cotidianas y las heridas emocionales. Su presencia en pantalla fue medida, pero efectiva.

Risa y la cabina del viento

Babasónicos y una banda sonora que transforma el clima de la película

Otro de los aspectos más distintivos del film apareció en su construcción musical. Las canciones de Babasónicos atravesaron toda la narrativa y ayudaron a potenciar el clima emocional de cada escena.

Juan Cabral explicó que la presencia de Babasónicos surgió desde las primeras etapas de escritura. Mientras desarrollaba el guion imaginó que el padre de Risa debía escuchar esa banda, y allí apareció la conexión inmediata con la canción "Risa", que terminó dándole nombre a la protagonista y consolidando parte de la identidad conceptual de la película.

Babasónicos

Cuándo se estrena "Risa y la cabina del viento" en Netflix

Risa y la cabina del viento desembarcará en Netflix el 3 de junio. Antes de su estreno comercial, la película ya obtuvo reconocimiento internacional. Ganó el premio a Mejor Película Joven en el Stockholm International Film Festival Junior y también recibió los galardones a Mejor Película y Mejor Director en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Además, consiguió el premio del público en el Festival La Fiesta del Cine de Francia, un recorrido que terminó aumentando la expectativa alrededor del proyecto.

Adelanto de "Risa y la cabina del viento" en Netflix