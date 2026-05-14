En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
¡Sorpresa!

Se supo qué hace Dolores Galán, la esposa de Mario Pergolini

Se conoció a qué se dedica Dolores Galán y por qué decidió ser el amor oculto de Mario Pergolini durante 40 años. Entérate.

Banner Seguinos en google DESK
Se supo qué hace Dolores Galán, la esposa de Mario Pergolini

Durante décadas, Mario Pergolini fue sinónimo de polémica, irreverencia y éxito en la radio y la televisión argentina. Con programas que marcaron época y una personalidad avasallante, el conductor se convirtió en una de las figuras más influyentes de los medios. Pero mientras él ocupaba el centro de la escena, hubo alguien que eligió mantenerse completamente al margen: Dolores Galán.

Leé también Feng Shui Digital: el error en tu fondo de pantalla que está bloqueando tu creatividad y alejando las buenas noticias
feng shui digital: el error en tu fondo de pantalla que esta bloqueando tu creatividad y alejando las buenas noticias

La historia entre ambos comenzó a fines de los años 80, cuando Pergolini empezaba a convertirse en una celebridad. Él tenía 26 años; ella, apenas 18 y estudiaba Psicología. Se conocieron en una reunión de amigos y, según contaron personas cercanas, la conexión fue inmediata. A pesar de los prejuicios que generaba la imagen rebelde del conductor, Dolores apostó por la relación y juntos comenzaron una historia que atravesó fama, cambios personales y el crecimiento de una familia.

En 1990 se casaron en una ceremonia íntima y, con el tiempo, llegaron sus tres hijos: Tomás, Matías y Valentina. A diferencia de otras parejas del mundo del espectáculo, Dolores nunca quiso convertirse en una figura pública. Tampoco buscó capitalizar la fama de su marido. Mientras Pergolini revolucionaba la televisión con ciclos como La TV Ataca o Hacelo por mí, ella seguía enfocada en su profesión y en la crianza de sus hijos.

mario pergolini

Ese perfil reservado fue, justamente, uno de los pilares más importantes de la relación. En varias entrevistas, el conductor reconoció que su esposa fue quien lo ayudó a mantener los pies sobre la tierra en los momentos más intensos de exposición mediática. “Ella fue la que me llevaba a tierra”, confesó Pergolini en una entrevista íntima.

Dolores desarrolló su carrera como psicóloga clínica y se especializó en infancia y adolescencia. Además de atender en el ámbito privado, participó en capacitaciones y espacios académicos vinculados al modelo sistémico. Quienes la conocen aseguran que siempre priorizó su vocación profesional antes que cualquier posibilidad de convertirse en “la mujer de”.

perg

Esa distancia de los medios terminó generando todavía más curiosidad alrededor de su figura. En tiempos donde gran parte de las parejas de famosos viven expuestas en redes sociales, ella eligió el hermetismo absoluto. No suele aparecer en eventos, evita las entrevistas y mantiene una presencia prácticamente inexistente en el universo mediático.

Con el paso de los años, Pergolini habló cada vez más abiertamente sobre la importancia que tuvo Dolores en su vida personal. Incluso reveló que fue ella quien lo impulsó a hacer terapia en uno de sus momentos más complejos emocionalmente.

La pareja logró atravesar casi cuatro décadas juntos, algo poco frecuente dentro del ambiente artístico argentino. Y aunque el conductor suele mostrarse filoso, irónico y desafiante públicamente, cada vez que habla de su esposa cambia el tono: aparece un Pergolini mucho más íntimo, vulnerable y agradecido.

Hoy, mientras sus hijos construyen sus propios caminos —entre el streaming, la música, la psicología y el teatro musical— Dolores Galán continúa fiel al perfil bajo que sostuvo desde el primer día. Sin escándalos, sin exposición y lejos del ruido mediático, se convirtió en una rareza dentro del mundo del espectáculo: alguien que nunca quiso ser famosa.

pergol3

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Llega a WhatsApp el nuevo chat incógnito para chatear de forma completamente privada
¿Qué son los "peces pene" que aparecieron en Chubut tras la ciclogénesis y para qué sirven?
¿Te dejó de hablar? La razón astrológica por la que algunos signos "se borran" este mes.

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar