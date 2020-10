El descargo de Katja Alemann tras ser acusada de no cumplir la cuarentena en Uruguay

Katja Alemann

En las últimas horas circuló la información de que Katja Alemann había sido expulsada de un hotel de Punta del Este por no respetar las medidas que impone el Gobierno uruguayo a los extranjeros que ingresan al país en medio de la pandemia.

Desde Uruguay se informó que la actriz no habría cumplido con los días de aislamiento correspondientes luego de llegar al país.

Lo cierto es que desde Instagram, Alemann rompió el silencio y aclaró que siempre fue "prolija y respetuosa de las normas".

"Quiero aclarar que lo que salió en los medios de mis supuestos desacatos e insultos con la policía en Uruguay, de la denuncia de los vecinos por no cumplir con cuarentena y demás requisitos, es absoluta mentira", indicó.

Y fundamentó: "Supongo quieren usarme para ejemplificar por qué van a cerrar las fronteras este verano, y que los argentinos somos todos unos desacatados que no respetamos nada".

"Ya he compartido en un posteo anterior mis relatos de mi estricta cuarentena de 7 días y 2 hisopados, con visita de la policía que me encontró cumpliendo la cuarentena, y enviando el resultado negativo del hisopado al Ministerio de Salud, a la Seccional 10 de Policía de Maldonado y a la administración del Edificio", añadió Katja.

"Fui absolutamente prolija y respetuosa de las normas. No insulté a nadie, no me quejé de nada, ni creo que nadie me haya denunciado por nada. Así que todo lo que salió en los medios es falso y difamatorio. Que conste", finalizó.