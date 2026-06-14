A los 95 años, murió Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo

Una de las principales referentes de la Línea Fundadora

Tras la división de Madres de Plaza de Mayo, ocurrida en 1986, Taty Almeida pasó a integrar Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, junto a otras históricas referentes.

En los últimos años, y especialmente después de la muerte de Nora Cortiñas en 2024, quedó como una de las figuras más representativas de ese espacio.

lita-boitano-taty-almeida-y-estela-de-carlotto-reutersmariana-nedelcu-QAKMLV6LQ2LQAD35UA2SG6PEFU Lita Boitano, Taty Almeida y Estela de Carlotto. REUTERS/Mariana Nedelcu

La otra rama de la organización estuvo encabezada por Hebe de Bonafini, quien sostuvo una postura más intransigente respecto del reclamo por los desaparecidos. Sin embargo, ambas corrientes conservaron la esencia de aquellas primeras rondas iniciadas en 1977: salir a las calles con los pañuelos blancos para exigir memoria, verdad y justicia.