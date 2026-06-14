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A los 95 años, murió Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo

La integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora permanecía internada desde hacía tres semanas. Según informaron sus familiares y allegados, su salud se había deteriorado en las últimas horas.

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Murió Taty Almeida

Murió Taty Almeida, la referente de Madres de Plaza de Mayo

Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y una de las figuras más emblemáticas de los organismos de derechos humanos en la Argentina, murió este domingo a los 95 años. La histórica dirigente permanecía internada desde hacía varios días en el Hospital Italiano, según confirmó su familia.

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La investigación también buscará contrastar las explicaciones actuales del funcionario con sus manifestaciones públicas de los últimos años. (Foto: archivo)

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, conocida popularmente como Taty Almeida, se convirtió en una de las voces más representativas de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia tras la desaparición de su hijo Alejandro Martín Almeida, secuestrado el 17 de junio de 1975 por la Triple A.

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La desaparición de su hijo cambió para siempre su vida

Docente de profesión y proveniente de una familia de tradición militar, Almeida se sumó a las Madres de Plaza de Mayo para reclamar por la aparición de Alejandro, estudiante de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y trabajador de la agencia estatal Télam, quien tenía 20 años al momento de su secuestro.

Con el paso de los años, se transformó en una de las principales referentes del movimiento y mantuvo una participación activa en la búsqueda de justicia por los desaparecidos.

Una de las principales referentes de la Línea Fundadora

Tras la división de Madres de Plaza de Mayo, ocurrida en 1986, Taty Almeida pasó a integrar Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, junto a otras históricas referentes.

En los últimos años, y especialmente después de la muerte de Nora Cortiñas en 2024, quedó como una de las figuras más representativas de ese espacio.

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Lita Boitano, Taty Almeida y Estela de Carlotto. REUTERS/Mariana Nedelcu

Lita Boitano, Taty Almeida y Estela de Carlotto. REUTERS/Mariana Nedelcu

La otra rama de la organización estuvo encabezada por Hebe de Bonafini, quien sostuvo una postura más intransigente respecto del reclamo por los desaparecidos. Sin embargo, ambas corrientes conservaron la esencia de aquellas primeras rondas iniciadas en 1977: salir a las calles con los pañuelos blancos para exigir memoria, verdad y justicia.

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