María Julia Oliván contó cómo reaccionó Jorge Lanata cuando le habló del acoso de Mario Pergolini

La periodista fue categórica: "No, no creo que le haya dicho nada porque a mí Lanata me dijo: 'Vos no tenés que andar contando estas cosas'. Yo no tenía que hablar en los medios de eso porque, bueno, no sé, es así, chicos, la cultura. No es que Jorge me dijo: 'Es un hijo de puta, Mario'. No, no, me dijo nada". Y agregó: "Jorge era un señor. No se metía a hacerse el justiciero de la vida de todos sus empleados, qué sé yo".

Más adelante, Cora Debarbieri indagó sobre si había escuchado otros relatos similares y Oliván respondió con claridad: "Yo escuché cuando lo hizo público Romina Mangel. Las personas que trabajaban en canal 13 contaban cosas que pasaban en el CQC cuando yo estaba allá en otro programa. Me contaban cosas o cuando iba de invitada en un programa porque ya somos conocidos con la gente de vestuario, de maquillaje".

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Qué dijo María Julia Oliván sobre la denuncia contra Mario Pergolini en SQP

María Julia Oliván sorprendió al dar a conocer un episodio delicado que, según relató, vivió junto a Mario Pergolini durante su paso por la productora Cuatro Cabezas en los primeros años 2000.

Después de un fuerte exabrupto contra el conductor y Yanina Latorre, la periodista salió en vivo en SQP (América TV) para explicar el trasfondo de sus dichos en Que Miedo (BorderPeriodismo), su ciclo de streaming. Allí, la charla tomó un rumbo inesperado cuando aseguró haber sido víctima de acoso sexual y describió distintas situaciones que, según su testimonio, ocurrieron entre 2004 y 2007.

"Hice el comentario no por como hablaba hace 20 años en los medios, sino por una experiencia personal que tuve trabajando en Cuatro Cabezas en 2005, en su oficina, situación desagradable de acoso sexual. En ese momento nadie denunciaba esos casos, en una primera experiencia, me estaba yendo muy bien, me fui a España y cuando volví, me echaron", expresó frente a la conductora.

Al referirse al contexto personal de aquel momento, agregó: "Estabamos los dos solos en la misma oficina. Tenía 30 años, me estaba comprando mi departamento, estaba endeudada. Esta gente me está echando después de que pasó esto. Tengo que sobrevivir, seguir trabajando, no sabía que hacer".

En cuanto a los encuentros posteriores con Pergolini, Oliván recordó que nunca hablaron del tema y relató cómo fueron esos cruces: "Con Mario me crucé en un banco. No pretendía saludarlo y él me dijo: 'Si nos hacemos los boludos, no nos vamos a saludar nunca'. Lo saludé lo más bien. Después lo vi en el programa de Lanata, lo saludé y charlé con él. Fui nerviosa, pero después hablamos naturalmente. Jamás se cruzó el tema".

"Les pregunté muchas veces qué error había cometido, qué había hecho mal. Me dio la noticia el director de contenidos. No tenía el teléfono de Mario, no trabajaba en su programa, trabajaba en su productora. Jamás quiso tener una secretaria mujer; no le gustaba trabajar con mujeres", explicó al intentar comprender durante años las decisiones que marcaron su salida de Cuatro Cabezas.

Conmovida, Oliván contó por qué decidió hablar públicamente de una experiencia que, según dijo, marcó su vida personal y profesional: "No tenía pensado contar nada porque pasaron 20 años. Hablé en Infama y les conté todo. El foco de mi carrera es otro. Cuando uno sufre una situación tan traumática, también hay consecuencias económicas. Cada vez que iba a buscar trabajo después de hacer juicio y ganarlo...".

Finalmente, profundizó en el impacto que esa etapa tuvo en su vida y cómo logró reconstruirse: "Me pasé años dando explicaciones. Terminé agotada. Me enamoré, me puse en pareja, quise ser mamá, no pude, después pude... No daba. Esto ya fue, lo superé en el sentido de que pude salir de ese estado. Este sufrimiento me hizo generar Border. Me fortaleció y entonces dije: 'Ya está'".