Andrea del Boca tuvo otra terrible caída y cortaron la transmisión en Gran Hermano

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Por qué Andrea del Boca acusó a una participante de Gran Hermano de "jugar con su salud"

Desde el comienzo de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Andrea del Boca y Solange quedaron enfrentadas en posiciones irreconciliables dentro de la casa. La relación nunca logró recomponerse y, tras el regreso de ambas al reality, la tensión volvió a hacerse evidente.

En reiteradas ocasiones, la actriz apuntó contra su compañera y la responsabilizó de manera indirecta por el accidente que sufrió, cuando terminó en el piso con un fuerte golpe en la boca que le dejó una lesión importante. A raíz de ese episodio, Andrea tuvo que abandonar por un tiempo la competencia para recibir atención médica y continuar con su recuperación fuera del programa.

Ya de regreso, volvió a señalar a Solange como parte de los conflictos que atravesó desde su primera estadía en el reality. Cabe recordar que su salida inicial se produjo por un cuadro de presión que encendió las alarmas y obligó a la producción a intervenir.

"Gracias a las telenovelas pedorras que hacían en la habitación, me levantaba con 18 de presión. Jugó con la presión, jugó con la salud, terminé internada. No jodamos y no metamos el tema de la salud", lanzó Del Boca molesta.

Incluso detalló el procedimiento médico al que debió someterse y remarcó que todo ocurrió frente a sus compañeros: "Fue público. Estaba acá, delante de todos. Me hicieron una presurometría que no salió bien porque no me podían estabilizar. Si hablamos de jugar con la salud, hablemos de todos".