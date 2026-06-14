A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TREMENDO

Andrea del Boca tuvo otra terrible caída y cortaron la transmisión en Gran Hermano

Andrea del Boca sufrió una nueva caída durante su participación en Gran Hermano Generación Dorada. El video.

14 jun 2026, 20:32
Banner seguínos en google Primicias Ya
andrea dle boca caída
andrea dle boca caída
andrea dle boca caída

Andrea del Boca volvió a sufrir una caída dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), lo que generó preocupación inmediata entre los participantes y la producción del reality.

La transmisión fue interrumpida de manera repentina y, minutos más tarde, desde la cuenta de X Tronk compartieron otro clip donde se la ve sentada y, a pesar de la caída, se la nota bien.

Leé también

La insólita confesión de Nenu López tras la confirmación del romance con Zunino en Gran Hermano: "Se me rompió..."

la insolita confesion de nenu lopez tras la confirmacion del romance con zunino en gran hermano: se me rompio...

Acto seguido, en ese video, la actriz reafirmó de manera contundente: "Yo bailo igual, eh. Yo te bailo renga, sillas de ruedas. No me van a sacar".

Luego, con tono de cantito, repitió: "No me vas a sacar, no me vas a sacar", en clara referencia a Solange Abraham, su enemiga dentro de la casa más famosa del país.

Embed

Por qué Andrea del Boca acusó a una participante de Gran Hermano de "jugar con su salud"

Desde el comienzo de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Andrea del Boca y Solange quedaron enfrentadas en posiciones irreconciliables dentro de la casa. La relación nunca logró recomponerse y, tras el regreso de ambas al reality, la tensión volvió a hacerse evidente.

En reiteradas ocasiones, la actriz apuntó contra su compañera y la responsabilizó de manera indirecta por el accidente que sufrió, cuando terminó en el piso con un fuerte golpe en la boca que le dejó una lesión importante. A raíz de ese episodio, Andrea tuvo que abandonar por un tiempo la competencia para recibir atención médica y continuar con su recuperación fuera del programa.

Ya de regreso, volvió a señalar a Solange como parte de los conflictos que atravesó desde su primera estadía en el reality. Cabe recordar que su salida inicial se produjo por un cuadro de presión que encendió las alarmas y obligó a la producción a intervenir.

"Gracias a las telenovelas pedorras que hacían en la habitación, me levantaba con 18 de presión. Jugó con la presión, jugó con la salud, terminé internada. No jodamos y no metamos el tema de la salud", lanzó Del Boca molesta.

Incluso detalló el procedimiento médico al que debió someterse y remarcó que todo ocurrió frente a sus compañeros: "Fue público. Estaba acá, delante de todos. Me hicieron una presurometría que no salió bien porque no me podían estabilizar. Si hablamos de jugar con la salud, hablemos de todos".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Andrea del Boca Gran Hermano

Lo más visto