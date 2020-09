Desgarrador video del hijo de Zulemita Menem donde pide volver a la escuela: "La salud mental de los chicos es importante"

Zulemita Menem

En las últimas horas, Zulemita Menem, subió un video a su cuenta de Twitter donde su hijo menor, Malek, llora y pide volver a la escuela porque extraña a sus amigos y a los maestros.

"Mi hijo menor me pidió mandarle un mensaje a su director.... lo subo para que alguien se haga eco del sufrimiento psicológico de nuestros hijos💔 #ClasesPresencialesYa ellos lo necesitan 🙏", escribió la hija del ex primer mandatario.

Por la tarde, Zuleminta habló con Alejandro Fantino en "Fantino a la tarde" y explicó sobre los episodios de llanto de su hijo y el motivo de publicarlo.

"Yo creo que este mensaje es el de muchos chicos que la están pasando muy mal, acompañaron la cuarentena como si fuese adultos, a los míos los pude contener, pero llegó un momento donde necesitan sociabilizarse y ser prioridad. Necesitan ir al cole a juntarse con sus amigos. Yo tengo dos hijos, uno de 16 que ya es grande, lo toma de otra forma pero también extraña, pero Malek está en una edad donde empieza a leer, escribir a aprender bien matemáticas y están perdiendo un montón de cosas. Yo creo que con buenos protocolos... yo no sé si a nadie se le cae una idea de dividir en grupos pequeños, dos veces por semana, no sé qué está pasando", expresó.

Y agregó: "Hoy la salud mental de los chicos es muy importante. Ellos toman todos los recaudos, al abuelo lo ven de lejos, con la abuela viven, hay un montón de formas para tomar recaudos. Mi papá recibe a los chicos y comparte de lejos, pero los ve. Esto es lo mismo que hay que hacer en el colegio".

"Extraña a los compañeros, a los maestros, uno puede tener gracias a Dios todos los medios pero no se trata de solo darle una computadora. Necesitan sociabilizar. No pasa todo por una computadora. A mi hijo estos ataques de llanto le vienen agarrando hace bastante. Ya ni se quiere sentar a hacer la tarea online. El video lo subí porque él me pidió que le quería mandarle un mensaje. Esto no tiene nada que ver con la política ni está destinado a nadie. Él me pidió que quería grabarle un mensaje al director de la escuela porque piensa que él decide. Es un mensaje para que vean lo que están sufriendo los chicos", finalizó.