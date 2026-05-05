Alarma por Zulemita Menem: internación, andador y un mensaje que inquietó

Si bien no dio precisiones de cómo fue el momento de la lesión, Zulemita Menem mostró imágenes del actual estado de salud que atraviesa con buen humor desde la clínica.

Las imágenes de la empresaria desde las redes internada causaron sorpresa en sus seguidores ya que antes no había dado indicio alguno de la lesión física que padecía.

zulemita menem internada

zulemita menem internada 2

La tensa relación entre Zulemita Menem y Carlos Nair

Carlos Nair Menem y Zulemita Menem, hermanos e hijos del fallecido ex presidente de Argentina, Carlos Saúl Menem, mantienen un enfrentamiento público y judicial de larga data.

El conflicto principal entre los hermanos gira en torno a la herencia familiar, con acusaciones mutuas sobre la distribución de bienes y decisiones sucesorias.

La pelea por la sucesión de su padre ha sido el detonante clave desde 2022, con Carlos Nair denunciando penalmente a Zulemita por presuntas irregularidades y ella respondiendo con demandas similares.

Zulemita ha expresado públicamente que no quiere hablar más con su hermano, acusándolo de buscar beneficios económicos con declaraciones falsas.

En 2025, tensiones se reactivaron por la serie sobre su padre, donde Carlos Nair la criticó duramente como "falsa", y Zulemita lo destrozó públicamente.