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Alarma por Zulemita Menem: internación, andador y un mensaje que inquietó

Zulemita Menem sorprendió desde las redes sociales al mostrarse este martes en una clínica tras una intervención quirúrgica. Las imágenes.

5 may 2026, 14:20
Alarma por Zulemita Menem: internación, andador y un mensaje que inquietó
Alarma por Zulemita Menem: internación, andador y un mensaje que inquietó

Alarma por Zulemita Menem: internación, andador y un mensaje que inquietó

Zulemita Menem causó sorpresa y preocupación en sus seguidores de Instagram al mostrarse internada en una clínica donde se sometió a una operación tras sufrir una lesión.

La hija del ex presidente de la Nación Carlos Menem se mostró de buen humor pese a la intervención y explicó desde sus historias qué fue lo que le sucedió.

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“Por suerte es todo terreno... Hasta el baño juntas”, comentó Zulemita Menem en una imagen donde se la ve moviéndose por el interior de la habitación de la clínica con la bata sanitaria, en ojotas y con la ayuda de un andador.

Luego, en otra foto mostrando su pierna vendada desde abajo de la rodilla hasta el pie y recostada en la camilla, expresó: “Así somos los grandes jugadores... Tenemos algunas lesiones”.

Si bien no dio precisiones de cómo fue el momento de la lesión, Zulemita Menem mostró imágenes del actual estado de salud que atraviesa con buen humor desde la clínica.

Las imágenes de la empresaria desde las redes internada causaron sorpresa en sus seguidores ya que antes no había dado indicio alguno de la lesión física que padecía.

zulemita menem internada

zulemita menem internada 2

La tensa relación entre Zulemita Menem y Carlos Nair

Carlos Nair Menem y Zulemita Menem, hermanos e hijos del fallecido ex presidente de Argentina, Carlos Saúl Menem, mantienen un enfrentamiento público y judicial de larga data.

El conflicto principal entre los hermanos gira en torno a la herencia familiar, con acusaciones mutuas sobre la distribución de bienes y decisiones sucesorias.

La pelea por la sucesión de su padre ha sido el detonante clave desde 2022, con Carlos Nair denunciando penalmente a Zulemita por presuntas irregularidades y ella respondiendo con demandas similares.

Zulemita ha expresado públicamente que no quiere hablar más con su hermano, acusándolo de buscar beneficios económicos con declaraciones falsas.

En 2025, tensiones se reactivaron por la serie sobre su padre, donde Carlos Nair la criticó duramente como "falsa", y Zulemita lo destrozó públicamente.

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