Después de la carta de Vicky Xipolitakis, la evaluación psiquiátrica de su ex: "No se observan rasgos de manipulación"

Ayer, Primiciasya.com fue el primer y único medio que tuvo acceso a la carta que Victoria Xipolitakis le escribió al juez que lleva adelante su causa por alimentos contra su ex, Javier Naselli.

En la misiva, Vicky cuenta que sus "ovarios dejaron de funcionar y no produzco óvulos".

"Estoy pasando por un estrés bastante fuerte, poniéndome una coraza de mamá súper poderosa para que nada le llegue a mi hijo , lo logre , siempre con una sonrisa y mucho amor , pero por adentro sufro y acá están los resultados, pensé que no me iba a pasar pq me siento una mujer fuerte, pero no soy un robot y reventé por dentro; Hoy me enteré de esta triste y shockeante noticia, que mis OVARIOS DEJARON DE FUNCIONAR y tampoco producen más ovulos", escribió Xipolitakis al juez Lucas Aón.

En tanto, este medio siguió teniendo acceso al escándalo judicial por el que la mediática sigue peleando y esta vez accedió en forma exclusiva a la revisión psicológica y psiquiátrica que se le hizo a Javier Naselli.

