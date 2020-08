Diego Leuco afligido tras que se hiciera viral un desafortunado gesto al aire: "No festejé la cantidad de contagios, si no que lideramos en audiencia"

Diego Leuco

Diego Leuco se volvió viral en las redes sociales tras un gesto de festejo en un momento desafortunado. En "Ya somos grandes", de TN, hablaban sobre los contagios de coronavirus y el terrible pico que se espera para la semana que viene, cuando se abre el plano y Diego hace un festejo con su mano.

El periodista aprovechó su espacio en el ciclo radial de Jorge Lanata para aclarar lo sucedido. "En un momento en el programa me cantan por la cucaracha, por el auricular, que estábamos liderando en la audiencia entonces hice con el puño como festejando por lo que me estaban diciendo", explicó y agregó: "Están queriendo inventar que festejé la cantidad de contagios".

El periodista desmintió rotundamente que su ademán fuera sobre la información que daba su colega sobre el pico de 10 mil contagios que podría darse la próxima semana: "La información yo ya la sabía, el programa lo armo yo, no me enteré al aire", indicó.

"Muchas veces hablamos con la producción sobre temas que no son los que están pasando al aire", explicó Diego sobre lo que sucede siempre tanto en televisión como en radio por los intercomunicadores entre el control y los que están al aire.

"Hay miles de bloopers vinculados a eso y por supuesto que no tienen que salir. Pero lo que se está intentando decir es que uno festeja muertos, que lo alegra la tragedia es un nivel de bajeza, una canallada absoluta. Solamente una persona que está mal de la cabeza puede pensar que alguien festeja muertos o contagios, como si lo contagiados o muertos tuvieran una identificación política. Como si no estuviera la familia de todos nosotros con peligro de contagiarse, como si nosotros no tuviéramos el peligro de contagiarnos", dijo claramente angustiado sobre el virus que preocupa al mundo entero.

"A mi me encanta el debate político, digan lo que quieran de mi, pero inventar semejante bajeza, querer hacer quedar a alguien que festeja los muertos es un nivel de locura nunca visto", afirmó e indicó que jamás se mete con nadie pero esta situación le parece "dolorosa".

"Está bien no hay que festejar el rating en cámara", admitió como autocrítica y agregó: "El rating no es una frivolidad, es simplemente la expresión de que lo que uno le está haciendo le interesa mucha gente y eso es gratificante", analizó.