La divertida anécdota de Matías Alé sobre una relación con una mujer que duró pocas horas

Matías Ale

Matías Alé se animó a darle una entrevista a "Estelita en casa", América. Sin pelos en la lengua el actor respondió cada pregunta que le hizo Jey Mammon.

Entre ellas la conductora le consultó sobre su relación más corta y Matías no dudó en decir que hubo una que duró entre 6 y 7 horas porque cuando la pasó a buscar se sumó a la cita la mamá de la chica.

"¿Cuánto fue lo mínimo que te duró una relación?", le preguntó Estelitta y Matías contestó: "7 horas". Entonces la conductora le pidió que le cuente todo.

"La pasé a buscar por la casa, primera salida. Cuando se sube al auto, baja el parante de sol para mirarse por el espejito. Se empezó a maquillar, pintarse los labios, no acelero para que no se manche. Le digo: ´¿vamos?´. Y me dice: ´no espera gordi que está bajando mamá´", comenzó diciendo.

"Apenas termina de decir eso la puerta detrás del auto se abre y se sienta. Marta se llamaba, no importa mi novia pero ella se llamaba Marta. No es tan conocida", dijo por la mujer con la que tenía la cita.

"Se me subió la madre. Me dice ´¿no me tirás en el shopping que tengo que cambiar los zapatos´?'. Pasamos por donde tenía que cambiar los zapatos, fuimos al patio de comidas y nunca más la vi ni a ella ni a Marta", reveló.