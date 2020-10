El divertido y desconcertante cruce entre Leticia Siciliani y Germán Martitegui

Leticia Siciliani

La relación entre Leticia Siciliani y Germán Martitegui es una de las más divertidas y tiernas de “Masterchef celebrity”, Telefe. La hermana de Griselda ya le dijo que cree que es su favorita y ahora sumó algo más.

La joven presentó un plato ante los chef y, antes de que Germán lo pruebe le confesó que había soñado con él. Rápidamente el pelado se puso colorado, se sonrió y le pidió a todos que le contara todo de principio a fin.

Leticia, que había hecho una moqueca con farofa y camarón palito, le dijo: “Antes me viniste a hablar y no te presté tanta atención porque me había pasado algo. Ayer soñé con vos”.

“Quiero saber el sueño, el principio y el final”, le pidió Martitegui. “Con todo respeto, en el sueño eras mi padre y me decías que me quedara tranquila, que no era malo, que simplemente por el amor que me tenías me tenías que poner los puntos”, reveló la actriz.

“Para mí hay más y no te lo cuenta”, dijo picaramente Damián Betular buscando algo hot en todo eso.

“¿No te enseñaba a hacer moqueca en el sueño?”, le preguntó el jurado a Leticia por los problemas en su plato. “No, hacíamos panchos”, contestó ella entre risas generando un tremendo estallido en el piso. “¿Viste que hay más?”, completó Betular. Leticia contó que en su sueño aún vivía en la casa de su ‘padre’ para ‘aprovecharse de él’.