Griselda Siciliani arrasa en Netflix con la última temporada de la serie argentina más vista

Cómo será "Envidiosa", temporada 4 en Netflix

Creada por Adrián Suar, la comedia hecha en Argentina regresa con diez nuevos episodios para despedir el universo de Vicky, quien se encuentra en una etapa de su vida tan desafiante como transformadora.

Vicky se anima a convivir con Matías, pero la vida en pareja no viene sola: también aparece Bruno, el hijo de nueve años fruto de la relación anterior de Matías, listo para instalarse en la ciudad. Entre lidiar con Nora, la madre del chico, y enfrentarse a los fantasmas de su propia infancia, Vicky descubre una versión inesperada de la maternidad.

En el trabajo, un proyecto soñado irrumpe de la mano de Nicolás, alguien que creyó dejar atrás y que ahora sacude su presente. Y mientras su hermana y sus amigas lidian con los enredos del amor y la maternidad, Vicky tendrá que aceptar que la verdadera familia no siempre es la que se imagina, sino la que se elige.

Acompañando el éxito de la primera y segunda temporada, la tercera entrega estrenada en noviembre de 2025, se ubicó en el puesto número 1 del Top 10 semanal en Argentina, Uruguay y Chile; y en el puesto número 5 del top 10 de Netflix semanal global de series de habla no inglesa con 2.8 millones de visualizaciones en todo el mundo. A su vez, ingresó al Top 10 semanal en 8 países incluyendo Colombia, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Perú, Panamá y Venezuela.

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El elenco de "Envidiosa" con Griselda Siciliani

Elenco principal: Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín, Adrián Lakerman

Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín, Adrián Lakerman Con la participación especial de: Julieta Cardinali, Benjamín Vicuña, Leticia Siciliani, Claudio Martínez Bel, Agustina Suásquita (Papry), Macarena Paz y Dante Barbera

Ficha técnica de la cuarta temporada de "Envidiosa"

Creada por: Adrián Suar

Adrián Suar Dirección: Daniel Barone, Alejandro Ibáñez

Daniel Barone, Alejandro Ibáñez Guion: Carolina Aguirre

Carolina Aguirre Productores ejecutivos: Adrián Suar, Diego Andrasnik

Adrián Suar, Diego Andrasnik Productora: Ivana Polonsky

Ivana Polonsky Director de fotografía: Guillermo Zappino

Guillermo Zappino Compositor musical: Juan Blas Caballero

Juan Blas Caballero Director de sonido: José E. Caldararo

José E. Caldararo Dirección de montaje: Natacha Valerga, Alejandro Parysow

Natacha Valerga, Alejandro Parysow Directora de arte: Paula Beltrami

Paula Beltrami Directora de vestuario: Lorena Díaz

Lorena Díaz Diseñador de peinado: Federico Robledo

Federico Robledo Diseñadora de maquillaje: Verónica Sabbatini

Verónica Sabbatini Directora de casting: Soledad Correa

Soledad Correa Directora de producción: Camila Fanego Harte

Camila Fanego Harte Postproductora: Flora Campero

Flora Campero Supervisor Musical: Marcelo Gasió

Marcelo Gasió Colaboradores autorales: Valeria Groisman, Agustín Aguirre, Sofía González Gil

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Cuántos episodios tiene la última temporada de "Envidiosa"

La cuarta temporada llegó con 10 episodios finales, diseñados para cerrar cada uno de los arcos narrativos de la serie.

Lejos de buscar un final perfecto, la historia apostó por un desenlace honesto, fiel al espíritu del personaje principal. Vicky no cambió de un día para el otro, pero sí enfrentó sus contradicciones de una forma más consciente.

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Por qué "Envidiosa" se convirtió en un fenómeno cultural

Desde su primera temporada, la serie logró destacarse por su capacidad para retratar temas universales desde una mirada local:

La presión social por formar pareja

El miedo al paso del tiempo

La comparación constante con los demás

Las expectativas frustradas

El personaje de Vicky se volvió incómodo, pero también profundamente identificable. Su forma de ver el mundo generó tanto rechazo como empatía. Ese equilibrio fue clave para su éxito.

Además, la serie supo combinar comedia con momentos de introspección, algo que no siempre es fácil de lograr en producciones del género.

Tráiler oficial de "Envidiosa": temporada 4 en Netflix