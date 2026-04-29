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Griselda Siciliani arrasa en Netflix con la última temporada de la serie argentina más vista

La cuarta y última temporada de "Envidiosa" llegó a Netflix con 10 nuevos episodios. Cómo será el desenlace de la historia protagonizada por Griselda Siciliani.

Griselda Siciliani arrasa con el estreno de la última temporada de Envidiosa. (Foto: Gentileza Netflix)

Griselda Siciliani arrasa con el estreno de la última temporada de "Envidiosa". (Foto: Gentileza Netflix)

La esperada cuarta temporada de "Envidiosa" en Netflix ya dejó de ser una promesa para convertirse en uno de los estrenos más comentados del año. La plataforma confirmó que la última entrega de la serie llegó este 29 de abril de 2026, marcando el cierre definitivo de una historia que logró conectar con miles de espectadores desde su debut.

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La serie protagonizada por Griselda Siciliani se despidió en su punto más alto, consolidada como un fenómeno dentro del catálogo regional. Desde su estreno en 2024, la ficción no solo acumuló visualizaciones, sino que también generó conversación constante en redes sociales gracias a su tono ácido, incómodo y profundamente realista.

Esta última entrega no será una más. Será el cierre de un viaje emocional cargado de contradicciones, decisiones difíciles y vínculos que evolucionaron temporada tras temporada.

Envidiosa Netflix 1

Cómo será "Envidiosa", temporada 4 en Netflix

Creada por Adrián Suar, la comedia hecha en Argentina regresa con diez nuevos episodios para despedir el universo de Vicky, quien se encuentra en una etapa de su vida tan desafiante como transformadora.

Vicky se anima a convivir con Matías, pero la vida en pareja no viene sola: también aparece Bruno, el hijo de nueve años fruto de la relación anterior de Matías, listo para instalarse en la ciudad. Entre lidiar con Nora, la madre del chico, y enfrentarse a los fantasmas de su propia infancia, Vicky descubre una versión inesperada de la maternidad.

En el trabajo, un proyecto soñado irrumpe de la mano de Nicolás, alguien que creyó dejar atrás y que ahora sacude su presente. Y mientras su hermana y sus amigas lidian con los enredos del amor y la maternidad, Vicky tendrá que aceptar que la verdadera familia no siempre es la que se imagina, sino la que se elige.

Acompañando el éxito de la primera y segunda temporada, la tercera entrega estrenada en noviembre de 2025, se ubicó en el puesto número 1 del Top 10 semanal en Argentina, Uruguay y Chile; y en el puesto número 5 del top 10 de Netflix semanal global de series de habla no inglesa con 2.8 millones de visualizaciones en todo el mundo. A su vez, ingresó al Top 10 semanal en 8 países incluyendo Colombia, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Perú, Panamá y Venezuela.

Envidiosa Netflix 3

El elenco de "Envidiosa" con Griselda Siciliani

  • Elenco principal: Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín, Adrián Lakerman
  • Con la participación especial de: Julieta Cardinali, Benjamín Vicuña, Leticia Siciliani, Claudio Martínez Bel, Agustina Suásquita (Papry), Macarena Paz y Dante Barbera

Ficha técnica de la cuarta temporada de "Envidiosa"

  • Creada por: Adrián Suar
  • Dirección: Daniel Barone, Alejandro Ibáñez
  • Guion: Carolina Aguirre
  • Productores ejecutivos: Adrián Suar, Diego Andrasnik
  • Productora: Ivana Polonsky
  • Director de fotografía: Guillermo Zappino
  • Compositor musical: Juan Blas Caballero
  • Director de sonido: José E. Caldararo
  • Dirección de montaje: Natacha Valerga, Alejandro Parysow
  • Directora de arte: Paula Beltrami
  • Directora de vestuario: Lorena Díaz
  • Diseñador de peinado: Federico Robledo
  • Diseñadora de maquillaje: Verónica Sabbatini
  • Directora de casting: Soledad Correa
  • Directora de producción: Camila Fanego Harte
  • Postproductora: Flora Campero
  • Supervisor Musical: Marcelo Gasió
  • Colaboradores autorales: Valeria Groisman, Agustín Aguirre, Sofía González Gil
Envidiosa Netflix 4

Cuántos episodios tiene la última temporada de "Envidiosa"

La cuarta temporada llegó con 10 episodios finales, diseñados para cerrar cada uno de los arcos narrativos de la serie.

Lejos de buscar un final perfecto, la historia apostó por un desenlace honesto, fiel al espíritu del personaje principal. Vicky no cambió de un día para el otro, pero sí enfrentó sus contradicciones de una forma más consciente.

Envidiosa Netflix 5

Por qué "Envidiosa" se convirtió en un fenómeno cultural

Desde su primera temporada, la serie logró destacarse por su capacidad para retratar temas universales desde una mirada local:

  • La presión social por formar pareja
  • El miedo al paso del tiempo
  • La comparación constante con los demás
  • Las expectativas frustradas

El personaje de Vicky se volvió incómodo, pero también profundamente identificable. Su forma de ver el mundo generó tanto rechazo como empatía. Ese equilibrio fue clave para su éxito.

Además, la serie supo combinar comedia con momentos de introspección, algo que no siempre es fácil de lograr en producciones del género.

Tráiler oficial de "Envidiosa": temporada 4 en Netflix

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