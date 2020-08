Dura respuesta de las hijas del Puma Rodríguez: "No somos desechables"

Puma Rodríguez

El Puma Rodríguez trató de mantener en secreto que se llevaba mal e incluso hasta a veces ni hablaba con sus dos hijas mayores, Lilibeth y Liliana y mucho menos a su ex Lila Morillo. El artista hace un tiempo se animó a hablar sobre ellas y aseguró que la relación está perdida.

Ahora, el artista está a punto de lanzar una miniserie sobre su vida y ellas sería parte de eso y sorprendió hablando al respecto con la periodista Luz María Doria.

“¿Y qué pasa si Liliana se muere mañana y no hubo tiempo de hacer las paces con ella o con Lilibeth o Galilea?”, le consultaron al Puma y él respondió sil vuelta: “No pasa nada. Nos vemos en el cielo”.

Además, le sacó la responsabilidad a su mujer Carolina Pérez -madre de su hija menor, Génesis- de haber causado el fin de la relación con la madre de sus hijas mayores, con quien estuvo 25 años en pareja, incluso él negó que ella le haya pedido que deje de verlas.

Hoy, las jóvenes hablaron con Tomás Dente en "Nosotros a la mañana", por El Trece.

“Nos vimos en la necesidad de defendernos para no permitir más agresiones ni difamaciones”, dijeron.

Y agregaron: “Pensamos que los vínculos entre padres e hijos son inquebrantables. Van más allá de los lazos sanguíneos: son espirituales y eternos. Y también pensamos que no pueden ser negados, ni mucho menos ignorados”.

“Los hijos no son desechables. Entiendan eso –enfatizaron– No son un error. ¿Y saben por qué? Porque Dios no se equivoca”, continuaron, y agradecieron el cariño que recibieron desde que su padre hizo las declaraciones. “Estamos muy agradecidas de todo corazón. Quiero que sepan que estamos impresionadas del impacto que tuvo esto y de tanta gente que se ha identificado con nosotras. Mil gracias por eso. Como bien dice Dios, toda verdad tiene que salir a la luz. Y en este caso, pues, fue así”.