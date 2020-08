Enrique Pinti habló de sus problemas de salud: "Viene un masajista y ayuda a bañarme"

Enrique Pinti

Enrique Pinti habló de sus problemas de salud y reconoció que una persona va a su casa y lo ayuda a bañarse.

El actor de 80 años contó que sufre de diabetes y que se le "hincharon mucho las piernas", en charla con Fernanda Iglesias en "Esto no es Hollywood", Radio Del Plata.

Pinti relató además que en la cuarentena se queda en su cuarto viendo películas, series por streaming y televisión abierta.

“Tengo un colchoncito ahorrado -describió-, y puedo aguantar cuatro o cinco meses sin problemas. Pero siete meses, ocho, nueve meses... no. Porque tampoco es cuestión de llegar al final de la pandemia, que no sabemos cuándo va a ser, y estar en 0 en el banco, a los 80 años”, indicó sobre su presente económico.

Y admitió que se está “comiendo” los ahorros: “Tengo mucho remedio; tengo médicos que vienen a casa para atenderme porque yo no quiero salir, y todo eso cuesta un huevo”.

“Lo que me pasó con esta diabetes es que se me hincharon mucho las piernas en el último año Es un problema de circulación; no hay ninguna trombosis. Pero me resulta difícil levantarme de donde estoy sentado, me resulta difícil caminar. Camino perfectamente bien, pero medio torpemente. Entonces, estoy muy limitado con ese asunto”, indicó sobre su salud.

Y apuntó: “Puedo llegarme a caer en el medio de la calle. Y para no caerme en la ducha, lunes, miércoles y viernes viene un masajista para que me ayude a bañarme y a hacer toda una serie de cosas. Perdí toda la vergüenza. ¿Viste esas cosas que te parece que son humillantes? Pero no, no... Viene, me hace los masajes, me baña tranquilamente, y no se me cae ningún anillo, ni (tengo) ningún problema. Lo único que me quedó bien es cabeza; el cuerpo, se fue”.