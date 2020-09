Ernestina Pais contó el motivo por el cual se puso el chip sexual: “Me voy a sentir genial a partir de ahora”

ErnestinaPaisHoric

Ernestina Pais estuvo en "LAM" y contó que se había colocado el chip sexual. Durante la charla con los integrantes del ciclo del Trece, la panelista de "Intratables" reveló el motivo que la llevó a hacérselo colocar y cómo fue ese proceso.

“Pará, ¿le puedo agradecer a la Doctora Pedreira? Gracias Doc, me puso el chip sexual y me dice que me voy a sentir genial a partir de ahora! Me lo puse el martes”, comenzó diciendo Ernestina.

“¿Y para qué te lo pusiste?”, le preguntó Yanina Latorre. “Por una cuestión hormonal, digamos. Le dicen el ‘chip sexual’, pero en realidad es un balanceador de hormonas”, aclaró la panelista

¿Cómo te lo colocan, se inyecta?”, quiso saber Ángel de Brito. “Es como una engrampadora (risas). A mí me lo pusieron acá (muestra la cola). Hay distintos, según si te falta cortisona o testosterona”, explicó Pais.

“¿Y a vos cuándo empieza a hacerte efecto?”, retomó Ángel. “Supuestamente ahora”, le contestó entre risas.

“¿Y Doman?”, le preguntaron las angelitas sobre el conductor de “Intratables”, el programa donde Ernestina es panelista.

“No, la verdad que yo no comparto conversaciones íntimas con Doman. Lo aprecio mucho, me llevo súper bien, es recontra buen compañero”, les dijo.