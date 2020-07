Tras el escándalo, Danna Paola se animó a hablar sobre Tini Stoessel y su relación con Sebastián Yatra

Danna Yatra Tini

Tras confirmar la separación entre Tini Stoessel (23) y Sebastián Yatra (25) se señaló a la mexicana Danna Paola (25) como una de las culpables. Rumores de coqueteo entre ella y el colombiano crecieron como reguero de pólvora que la artista aprovechó e incluso jugó al respecto con eso.

La realidad es que la actriz azteca, que ganó mucha fama por su papel en la tira española "Élite", realizó junto al cantante colombiano una canción que están en plena promoción y esos rumores los ayudaron un poquito sobre todo en el contexto de la pandemia que tiene a cada uno confinado en su país.

Tras tres meses de rumores, Danna Paola decidió romper el silencio y hablar sobre Tini. "Yo la respeto muchísimo, me encanta su música. Creo que estamos en un punto en el que tenemos que respetarnos, aunque no la conozca personalmente o no sea mi amiga, hay un respeto de por medio por el simple hecho de ser mujer", dijo resaltando la sororidad en una entrevista a Telemundo.

"Entre mujeres hay que apoyarnos, que no debería haber odio y que, por favor, entre fandoms no haya odio porque el mundo necesita más amor", asumió la mexicana, "fandoms" es la palabra que utilizan para hablar sobre fans.

Además, echó por tierra los rumores de romance con Yatra y anunció que está en pareja con otro hombre. "Es de nunca acabar, pero lo vuelvo a decir... Somos colegas, somos dos artistas que están colaborando en una canción y que justamente yo estoy disfrutando de este proceso", aseguró.

"Yo siempre tengo muy mala fama y me inventan un noviazgo con cualquiera que se me ponga enfrente, pero no es así. Creo que somos dos artistas felices de colaborar y hay que normalizar en el mundo las amistades entre un hombre y una mujer, que no a fuerza deben tener algo”, reflexionó.

"Estoy saliendo con alguien, y no me gusta que me anden inventando cosas porque no está padre, ¿no?", concluyó sin decir quién es este sujeto.