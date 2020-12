Esmeralda Mitre está decidida a intervenir en el medio de su papá: "Quiero entrar al diario para darlo vuelta"

Esmeralda mitre

Esmeralda Mitre tiene ahora su propia batalla dentro de su familia. Mientras se disputa la herencia de Bartolomé, su padre que falleció este año, también intenta entrar al diario La Nación para renovarlo.

“No hablo con mis hermanos. Con Dolores sí tuve un acercamiento hace poco. Ahora están de mi lado, porque cuando empecé a investigar encontré muchísimas cosas que mi papá tenía escondidas. Cosas a su nombre, como cuentas en el exterior y fondos de inversión. Ahí se dieron cuenta de que les conviene. Estamos llegando a un primer acuerdo, que sería poner en venta los bienes, que es 'lo menos' del patrimonio. Luego hay que poner en orden el resto”, dijo sobre la herencia y la charlas con sus 5 hermanos.

Pero su objetivo también está en el medio que dirigió durante tantos años su papá: “Quiero entrar al diario, pero no con un puesto, sino como accionista, para darlo vuelta. Así como está no funciona. No tiene ningún sentido, no lo lee nadie. Y es el diario más importante del país! Y como no es un multimedio, es muy fácil transformarlo. Hay que tener ideas, no ser paracaidista... y la gente que está hoy es paracaidista”.

“A Nequi (Galotti, la ex de su padre) la defendí públicamente y en la intimidad de la familia también. Ahora es una persona que desconozco. Dije y reafirmo que creo que no es una persona que esté capacitada para llevar adelante la herencia y el trabajo de mi padre. Yo la respeto, es modelo y lo hace muy bien. Pero nunca participó del diario, no sabe nada de periodismo”, sostuvo en una entrevista con el ElDiarioAr.