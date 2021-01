Flavio Mendoza ante las restricciones nocturnas: "Ya hicimos bastante, no jodan más"

Flavio Mendoza

Flavio Mendoza, quien luchó mucho para que los teatros vuelvan a la actividad en la pandemia con protocolo trabajado incluido, se mostró en desacuerdo con las restricciones nocturnas que afectan a la actividad.

LEÉ TAMBIÉN: Flavio Mendoza convocó a una marcha de artistas para exigir la reapertura del sector

"Ya hicimos bastante y demostramos la seguridad de ir a ver un teatro, circo o cualquier tipo de show con protocolo", indicó en Twitter el productor.

Flavio Mendoza

Y agregó: "No nos perjudiquen más, actúen con los que hacen las cosas mal fiestas clandestinas velorios con miles de personas pañuelo verde azul etc no jodan más...".

En otro mensaje, en tanto, adjunto el comunicado de AADET sobre la restricción de horarios nocturnos: "Basta de incoherencias x favor".

LEÉ TAMBIÉN: Flavio Mendoza reveló la charla que tuvo con Migue Granados donde aceptó sus disculpas

Por su parte, el empresario Carlos Rottemberg manifestó su preocupación por lo mal que está resultado la temporada teatral en Mar del Plata en cuanto al público que acude a las salas con la capacidad limitada.