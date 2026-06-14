Franco Colapinto brilló en Barcelona: terminó octavo y sumó puntos para Alpine

Mientras tanto, su compañero de equipo, Pierre Gasly, mostraba un ritmo competitivo y el equipo francés optó por priorizarlo en una parte de la carrera. En la vuelta 20, desde el muro le solicitaron a Colapinto que cediera su posición al piloto francés, una decisión que generó malestar en el argentino, quien expresó su descontento por radio.

Pese a ello, lejos de verse afectado, Colapinto respondió con una gran conducción y comenzó a recuperar terreno.

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La estrategia de Alpine funcionó

Uno de los momentos decisivos de la carrera llegó en la vuelta 35.

Alpine ejecutó una parada perfecta en boxes que permitió al argentino superar mediante un undercut al neozelandés Liam Lawson, ganando una posición clave en la pelea por ingresar a los puntos.

Poco después apareció un Virtual Safety Car tras el abandono de Fernando Alonso, situación que modificó las estrategias de varios equipos y terminó beneficiando tanto a Alpine como a Ferrari.

Con Gasly y Colapinto ubicados en la zona de puntos, la escudería francesa comenzó a soñar con un resultado importante para el Campeonato de Constructores.

Los abandonos posteriores de Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc terminaron favoreciendo aún más a Alpine, permitiendo que ambos pilotos avanzaran posiciones en la clasificación final.

Un resultado que confirma su crecimiento

Con una conducción sólida y sin errores, Colapinto cruzó la bandera a cuadros en el octavo lugar y sumó cuatro unidades valiosas para el campeonato.

El resultado representa un nuevo paso adelante para el argentino, que continúa consolidándose dentro de la categoría y demostrando que puede competir de igual a igual frente a pilotos con mucha más experiencia.

Además, Alpine logró colocar también a Pierre Gasly entre los diez mejores, cerrando una jornada muy positiva para el equipo francés.

Hamilton hizo historia con Ferrari

Mientras Colapinto celebraba un nuevo resultado positivo, la gran noticia de la jornada fue la victoria de Lewis Hamilton.

El británico aprovechó una estrategia distinta a la de sus principales rivales y supo capitalizar la aparición del Virtual Safety Car para quedarse con el triunfo.

De esta manera, consiguió su primera victoria como piloto de Ferrari y elevó a 106 su récord de triunfos en la Fórmula 1.

Detrás del siete veces campeón del mundo finalizaron George Russell, con Mercedes, y Lando Norris, con McLaren, quienes completaron el podio en Barcelona.

Lo que viene para la Fórmula 1

Tras la cita española, la máxima categoría continuará su calendario con el Gran Premio de Austria.

La actividad se desarrollará entre el 26 y el 28 de junio en el Red Bull Ring, uno de los circuitos más veloces del campeonato.

La carrera principal se disputará el domingo 28 desde las 10 de la mañana de Argentina, donde Colapinto buscará extender este gran momento y seguir sumando puntos para Alpine.