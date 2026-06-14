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Franco Colapinto brilló en Barcelona: terminó octavo y sumó puntos para Alpine

El piloto argentino terminó octavo en el Gran Premio de Barcelona, sumó cuatro puntos para Alpine y firmó una de sus mejores actuaciones de la temporada.

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Franco Colapinto brilló en Barcelona: terminó octavo y sumó puntos para Alpine

Franco Colapinto completó una de sus mejores actuaciones desde su llegada a la Fórmula 1 al finalizar en el octavo puesto del Gran Premio de Barcelona y sumar cuatro puntos para Alpine. El piloto argentino mostró un gran ritmo durante toda la carrera, aprovechó una estrategia acertada de su equipo y logró meterse entre los diez mejores en una competencia marcada por el desgaste de los neumáticos y las alternativas estratégicas.

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Franco Colapinto terminó 13° en la clasificación del Gran Premio de Barcelona. 

La jornada también quedó marcada por un momento histórico para Lewis Hamilton, que consiguió su primera victoria con Ferrari y alcanzó las 106 victorias en la máxima categoría del automovilismo.

Una largada perfecta para Colapinto

El piloto argentino tuvo un inicio de carrera impecable en el Circuit de Catalunya. Con neumáticos blandos, realizó una gran largada que le permitió ganar dos posiciones en los primeros metros y ubicarse rápidamente cerca de la zona de puntos.

Sin embargo, la elevada degradación de los neumáticos obligó a Alpine a adelantar una de sus detenciones en boxes para evitar perder rendimiento en pista.

Mientras tanto, su compañero de equipo, Pierre Gasly, mostraba un ritmo competitivo y el equipo francés optó por priorizarlo en una parte de la carrera. En la vuelta 20, desde el muro le solicitaron a Colapinto que cediera su posición al piloto francés, una decisión que generó malestar en el argentino, quien expresó su descontento por radio.

Pese a ello, lejos de verse afectado, Colapinto respondió con una gran conducción y comenzó a recuperar terreno.

colapinto-barcelona

La estrategia de Alpine funcionó

Uno de los momentos decisivos de la carrera llegó en la vuelta 35.

Alpine ejecutó una parada perfecta en boxes que permitió al argentino superar mediante un undercut al neozelandés Liam Lawson, ganando una posición clave en la pelea por ingresar a los puntos.

Poco después apareció un Virtual Safety Car tras el abandono de Fernando Alonso, situación que modificó las estrategias de varios equipos y terminó beneficiando tanto a Alpine como a Ferrari.

Con Gasly y Colapinto ubicados en la zona de puntos, la escudería francesa comenzó a soñar con un resultado importante para el Campeonato de Constructores.

Los abandonos posteriores de Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc terminaron favoreciendo aún más a Alpine, permitiendo que ambos pilotos avanzaran posiciones en la clasificación final.

Un resultado que confirma su crecimiento

Con una conducción sólida y sin errores, Colapinto cruzó la bandera a cuadros en el octavo lugar y sumó cuatro unidades valiosas para el campeonato.

El resultado representa un nuevo paso adelante para el argentino, que continúa consolidándose dentro de la categoría y demostrando que puede competir de igual a igual frente a pilotos con mucha más experiencia.

Además, Alpine logró colocar también a Pierre Gasly entre los diez mejores, cerrando una jornada muy positiva para el equipo francés.

Hamilton hizo historia con Ferrari

Mientras Colapinto celebraba un nuevo resultado positivo, la gran noticia de la jornada fue la victoria de Lewis Hamilton.

El británico aprovechó una estrategia distinta a la de sus principales rivales y supo capitalizar la aparición del Virtual Safety Car para quedarse con el triunfo.

De esta manera, consiguió su primera victoria como piloto de Ferrari y elevó a 106 su récord de triunfos en la Fórmula 1.

Detrás del siete veces campeón del mundo finalizaron George Russell, con Mercedes, y Lando Norris, con McLaren, quienes completaron el podio en Barcelona.

Lo que viene para la Fórmula 1

Tras la cita española, la máxima categoría continuará su calendario con el Gran Premio de Austria.

La actividad se desarrollará entre el 26 y el 28 de junio en el Red Bull Ring, uno de los circuitos más veloces del campeonato.

La carrera principal se disputará el domingo 28 desde las 10 de la mañana de Argentina, donde Colapinto buscará extender este gran momento y seguir sumando puntos para Alpine.

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