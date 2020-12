Flavio Mendoza reveló la charla que tuvo con Migue Granados donde aceptó sus disculpas

Flavio Mendoza Migue Granados

Flavio Mendoza habló sobre los tuits de Migue Granados de años atrás donde lo atacaba y contó que al viralizarse los mismos el humorista lo llamó por teléfono y le pidió disculpas.

"¿Y a vos Migue Granados te pidió perdón por los tuits que te mandó?", le preguntó Juana Viale al coreógrafo y productor teatral en la mesa de "Almorzando con Mirtha Legrand", El Trece.

A lo que Flavio contó: "Sí, en realidad creo que eran tuits viejos y me los habían pasado a los tuits, y en el momento sí me agarró mucha bronca porque a veces digo que está todo bien, pero las personas que somos del medio tenemos que dar un poco el ejemplo".

Flavio Mendoza

"Más que nada que ahora tengo un hijo y está todo bien, me podes decir lo que quieras, pero con un cierto respeto. Le contesté por Twitter y él automáticamente me llamó por teléfono, fue muy agradable, y la verdad que le dije está bien, porque creo que errores cometemos todos y no fue tampoco para tanto", agregó.

Y cerró: "Pero sí hoy que tengo un hijo como que cuido más eso, no me podes decir lo que quieras. Pero él es un copado, creo que también fue en otra época, me dijo que él también tiene una hija, pero no creo que lo haya hecho con maldad, sino con tratar de hacer humor".