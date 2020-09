Floppy Tesouro tras ser acusada de plagiar a Tini: "No copié a nadie, muchas artistas usaron la bañera"

-Floppy Tesouro-

Floppy Tesouro acaba de estrenar “Ojo x Ojo”, su nuevo videoclip como solista. La participante del “Cantando 2020” siempre se mostró afín a la música, y su participación en el programa de El Trece la impulsó para lanzarse como solista.

Pero los fans de Tini Stoessel la acusan de plagiar a la cantante juveni en una escena de "Ella Dice", el clip que hizo en cuarentena junto a Khea. Además, ambos temas musicales repiten tres veces el nombre de la artista.

Floppy hizo un picante descargo sobre el tema en "El Espectador", por CNN Radio, y aclaró: "Esto es espectacular! Hay dos cosas que supuestamente fueron plagio. Pero cero plagio. Tini es una bomba, me encanta como artista y ojalá tenga su carrera. Ella, musicalmente me encanta, pero honestamente no fue plagio en absoluto. La única coincidencia es que mi productor fue su primer productor, Sebastián Mellino", arrancó diciendo Tesouro, tomando el asunto con seriedad.

"Tini, ¿vos me vas a decir que no hay otras cantantes que no usaron la bañera? Tengo miles para decirles! Miren videoclips! La bañera es lo que todas deseamos. No es plagio, es casualidad. Nos ha gustado lo mismo", agregó.

Aclarado el tema “bañera”, Floppy dijo sobre la segunda acusación: "El Floppy, Floppy, Floppy quedó porque lo dije en el micrófono y podía quedar como no. No era algo impuesto… Cada uno es quien es y todos somos artistas diferentes. Yo no quise copiar a nadie. Yo soy yo. La carrera de Tini me encanta, pero no la estaría plagiando. Cada uno tiene que dar lo mejor de sí. Yo soy Floppy Tesouro y me encanta".