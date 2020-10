Flor Vigna contó las secuelas que le quedaron en su nariz de aquel golpe en el "Bailando" del 2017

Flor Vigna

Flor Vigna recordó aquel tremendo golpe que se dio en la pista del "Bailando por un sueño" en 2017 con Pedro Alfonso donde se golpeó la nariz con su rodilla.

Aquel impacto le dejó una lesión que hasta el día de hoy recuerda por no haberse hecho tratar con un médico.

"Charlando con una amiga viene a mi recuerdo el momento en el que me fracturé la nariz en ShowMatch, cuyo cual había olvidado", comenzó Flor su recuerdo de aquel episodio.

Y compartió las imágenes del truco que le produjo una fractura en su nariz y que hoy sigue sintiendo molestias en esa zona ya que en ese momento prefirió hacer la temporada teatral.

"Al termino del programa viene nuestro micro, porque hacíamos una obra en ese momento y nos íbamos de gira. Y yo estaba como toda mi vida quise ser actriz, mamá quiero ser actriz, y se me estaban dando los sueños, y se me fracturó la nariz justo", relató sobre el episodio posterior a la lesión.

"Mi mamá me dice ' no vas a poder ir porque se te fracturó la nariz, entonces vas a tener que ir a un médico. Yo no mamá no me duele, me hacía la boluda. Me lleva a un médico de guardia y me dice '¿Te sangró? porque si te sangró es peligroso', y yo 'no, no me sangró'", contó Vigna.

"En fin, me fui de gira con la nariz rota. Le mentí a todo el mundo que no me dolía, porque yo quería hacer la obra, y me acuerdo ahora cuando ronco, cuando respiro para la miércoles. Así que si se rompen la nariz, arréglensela", sostuvo la actriz reflexiva. Y cerró: "Moraleja, no ser tan boluda como yo".