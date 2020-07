La foto que compartió Mariano Martínez y que alertó a sus seguidores

Mariano Martínez

Camila Cavallo y Mariano Martínez, padres de Alma, ya conviven en casas separadas tras confirmar la separación en público.

“Mariano y yo terminamos cuando estaba empezando la cuarentena, no fue durante. Después seguimos conviviendo y cuando se activó el tema de la inmobiliaria decidimos buscar un departamento”, admitió la modelo a la revista Gente.

Sobre convivir tras tomar la decisión de finalizar el vínculo dijo: “Sí (fue difícil), todo es más intenso, y obviamente estar separados y conviviendo no es lo mejor. Pero por el tiempo que lo hicimos nos llevamos bien”.

“Hablamos todos los días, porque él charla con la nena. Lo mismo Milo y Oli, que la quieren ver… Por suerte existen las videollamadas, que nos conectan en un segundo! Almita hasta llegó a jugar con sus compañeritos de jardín por FaceTime”, contó sobre la actualidad de la pareja.

Y sobre por qué se terminó la relación explicó: “El desgaste y las diferencias. Porque uno en las relaciones y en los vínculos no siempre piensa igual, y a veces la vida te lleva por caminos distintos. Es más o menos eso. Y fue muy intenso también: a muy poco tiempo de conocernos tuvimos una hija, no es que hubo un noviazgo y después proyectamos una familia. No. Nos enamoramos y decidimos tener una hija. Fue todo así, muy emocional”.

“Estoy Bien. Tengo días mejores y otros más de bajón, porque son proyectos que se caen. Pero trato de transformar los momentos en que no estoy tan bien sabiendo que eso es pasajero, y que voy a estar mejor. Sólo son parte de la vida”, reflexionó Camila.

Si bien el actor se mantiene en silencio, en los últimos días subió una imagen de él a Instagram en donde varios seguidores lo alertaron por su "mirada triste".

"Qué tristeza tiene en sus ojos"; "Sos tan lindo pero la mirada más triste que te he visto mi vida"; "Qué triste estás", fueron algunos mensajes que recibió el posteo tras su separación.