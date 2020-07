Fuerte declaración de Pablo Ruiz contra Miguel del Sel: "Por culpa de su imitación burlona me fui del país"

Pablito Ruiz

Pablito Ruiz sorprendió con una fuerte confesión durante una entrevista. El cantante se refirió a las cargadas y burlas que sufrió cuando solo era un adolescente y contó que por eso se fue a vivir a México, donde vivió por 10 años.

El músico se refirió a la parodia que hacían de él en "Ritmo de la Noche" (Telefe). "A finales de la década del 80 empezó la prensa amarillista a especular con mi sexualidad y también estaba Miguel del Sel con Midachi, que hacía una imitación y se burlaba mucho de mí", señaló en un live con el periodista Matías Vázquez.

"Era un versión en la que ridiculizaban a un nene. Yo tenía alrededor de 15 años", destacó.

Y confesó que esa burla fue uno de los motivos por las que se instaló en otro país. "Una de las causas por las que me mudé a México fue eso", indicó y agregó que en ese país se le abrían más oportunidades de giras y shows.

“No era muy feliz, ridiculizaba a un nene. Él se burlaba y decía que tenía novia y no sé qué, dando a entender… Yo no lo pasaba bien cuando lo veía”, agregó Pablito Ruiz.

Por último, el cantante aclaró su bronca por la burla de Del Sel: “En ese momento eso era algo menor en mi vida porque vivía una vida de rockstar. No me afectaba mucho porque tenía muchas cosas más lindas que me estaban pasando y me enfocaba en lo lindo”.

Recordemos que en 2007, Pablito Ruiz y Miguel del Sel compartieron un sketch sin rencores en Susana Giménez en donde él subrayó: “Cuando te imitan es porque pasaste una barrera importante”, y el Midachi acotó: “Hace 25 años que lo vengo imitando, le debo un campo!”.