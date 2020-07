Marcela Tinayre ante los rumores de renuncia a su programa: "Es mentira"

Marcela

Marcela Tinayre desde hace tiempo viene manifestando el ataque que está sufriendo en KZO, la señal que transmite su programa "Las rubias".

Los cambios de horarios, la falta de comunicación con la producción además de los distintos destratos, habrían hecho que la hija de Mirtha Legrand ponga el grito en el cielo y esté decidida a renunciar.

“Es inminente por el destrato que siente por parte de la producción, del canal y de quienes se encargan de llevar a delante el ciclo que conduce en KZO”, afirmaron Lío Pecoraro y Fernando Piaggio en su programa dominical, "El Run Run del Espectáculo".

“El programa no estaría teniendo el aire que Marcela querría. No le dieron la promoción que necesitaba, no le dieron el apoyo que necesitaba… Nada la conforma”, agregaron los animadores y sumaron que ya había redactado el borrador de la renuncia.

Marcela Tinayre

Marcela Tinayre, por su parte, nunca dudó a la hora de mandar al frente a la emisora con las malas actitudes que tuvieron hacia ella. “Qué bárbaro! Qué canal que colabora! Bueno Lamentable! Pero bueno, acá estamos de nuevo a las cuatro de la tarde poniendo garra, entre los cambios y todo, siempre somos las que ponemos pecho a todo esto”, indicó hace algún tiempo atrás y agregó: “Chicas! ¿Alguna de ustedes vio en el Instagram @lasrubiaskzo que lo hayan anunciado?", mencionó la estrella en contra del canal.

Sin embargo, tras la explosiva versión, PrimiciasYa.com se comunicó con Marcela y aseguró: "Es mentira, no pienso renunciar. Está todo bien y aclarado en mi Instagram".

En la red social, la animadora escribió: "Hola a todos, es mentira que renuncié a KZO y a Las Rubias... disfruto cada día del programa, besos para todos".